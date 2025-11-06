MP convoca Duilio para depor sobre uso do cartão corporativo do Corinthians

Ex-presidente do Timão é investigado por suposto desvio de recursos e por envolvimento em empresas de fachada

De acordo com o MP, há indícios de que recursos do Corinthians vem sendo utilizados para cobrir despesas pessoais. Um cenário semelhante ao identificado na administração de Andrés Sanchez , que já está sendo denunciado pela promotoria em outro inquérito.

O Ministério Público de São Paulo intimou o ex-presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, a comparecer para prestar depoimento na próxima quinta-feira (13) . A oitiva faz parte de uma investigação que apura possíveis irregularidades no uso do cartão corporativo do clube durante sua gestão.

Além do caso envolvendo o cartão corporativo, Duilio também figura em outras frentes de investigação. Incluindo suspeitas de uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro.

A apuração teve início após a divulgação de uma reportagem que revelou gastos suspeitos, listados em um relatório de despesas da presidência referente a outubro de 2023. Os valores teriam sido pagos com o cartão corporativo do clube para finalidades sem relação com as atividades institucionais do Corinthians.

Duilio Monteiro Alves, que presidiu o clube entre 2021 e 2023, mantém vínculo com a instituição como conselheiro vitalício. Além disso, ele é membro do Conselho de Orientação (Cori).

Assim, a expectativa é que o depoimento esclareça detalhes sobre a origem e o destino dos recursos utilizados, além do possível envolvimento de outros dirigentes ou funcionários na movimentação financeira sob suspeita.