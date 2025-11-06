MP convoca Duilio para depor sobre uso do cartão corporativo do Corinthians

MP convoca Duilio para depor sobre uso do cartão corporativo do CorinthiansEx-presidente do Timão é investigado por suposto desvio de recursos e por envolvimento em empresas de fachada
O Ministério Público de São Paulo intimou o ex-presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, a comparecer para prestar depoimento na próxima quinta-feira (13) . A oitiva faz parte de uma investigação que apura possíveis irregularidades no uso do cartão corporativo do clube durante sua gestão.
De acordo com o MP, há indícios de que recursos do Corinthians vem sendo utilizados para cobrir despesas pessoais. Um cenário semelhante ao identificado na administração de Andrés Sanchez, que já está sendo denunciado pela promotoria em outro inquérito.
Além do caso envolvendo o cartão corporativo, Duilio também figura em outras frentes de investigação. Incluindo suspeitas de uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro.
A apuração teve início após a divulgação de uma reportagem que revelou gastos suspeitos, listados em um relatório de despesas da presidência referente a outubro de 2023. Os valores teriam sido pagos com o cartão corporativo do clube para finalidades sem relação com as atividades institucionais do Corinthians.
Duilio Monteiro Alves, que presidiu o clube entre 2021 e 2023, mantém vínculo com a instituição como conselheiro vitalício. Além disso, ele é membro do Conselho de Orientação (Cori).
Assim, a expectativa é que o depoimento esclareça detalhes sobre a origem e o destino dos recursos utilizados, além do possível envolvimento de outros dirigentes ou funcionários na movimentação financeira sob suspeita.