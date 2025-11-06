Mirassol renova o contrato com o lateral-esquerdo Reinaldo

O Mirassol assegurou a permanência de um dos principais nomes de sua campanha histórica no Brasileirão. O lateral-esquerdo Reinaldo, artilheiro do time na temporada, renovou contrato até o fim de 2026, após o acionamento de uma cláusula automática em caso de manutenção do clube na Série A. A informação foi divulgada inicialmente pelo “ge”.

Com mais de 45 pontos conquistados e ocupando atualmente a quarta colocação, o Mirassol vive um momento inédito, com chances reais de disputar a Conmebol Libertadores em 2026. Aliás, o desempenho sólido da equipe é reflexo direto da liderança e regularidade de Reinaldo, que se tornou um dos pilares do projeto do clube.

Contudo, a chegada do experiente lateral, de 35 anos, ao interior paulista não foi simples. Afinal, o Mirassol aguardou a definição da situação contratual do jogador com o Grêmio, que era a prioridade do atleta naquele momento. Assim, após a saída definitiva do Tricolor Gaúcho, a diretoria do Leão agiu rapidamente e fechou o acordo.

O projeto esportivo apresentado pesou na decisão. Reinaldo e seu estafe avaliaram positivamente o planejamento do Mirassol, que tinha o lateral como peça-chave desde o início da temporada. A promessa de alta minutagem, com espaço garantido entre os titulares, e o calendário cheio de competições também influenciaram na escolha. Além disso, antes da assinatura, a direção buscou referências sobre o comportamento profissional do jogador, reforçando a aposta em seu perfil de liderança e comprometimento.

Reinaldo vem correspondendo no Mirassol

Em campo, o retorno vem sendo total. Reinaldo disputou 40 dos 44 jogos do Mirassol no ano, sem sofrer lesões, e soma 12 gols e sete assistências, números que o colocam como o principal nome da equipe em 2025.