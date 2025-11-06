Marcelo Gallardo renova seu vínculo com o River Plate

Nas primeiras palavras ditas após o vínculo firmado, Gallardo demonstrou firmeza e convicção em uma clara resposta ao momento técnico ruim que vive a equipe. A saber, depois da queda nas quartas de final da Libertadores, para o Palmeiras, o River tem quatro derrotas em sete compromissos. Sendo que, mesmo em partida onde não perdeu no tempo normal, o revés nos pênaltis para o Independiente Rivadavia custou a eliminação na semifinal da Copa Argentina.

Através dos canais oficiais, o River Plate anunciou a extensão contratual do técnico Marcelo Gallardo até o fim de 2026. Antes, o acordo entre as partes tinha validade até 31 de dezembro deste ano.

“Quem pensava que eu iria fugir por causa de um ano ruim no esporte não me conhece, não entende do que sou feito, não entende o quanto amo este clube. Às vezes você perde e tem que ir embora. Eu perdi, ganhei e tenho certeza de que vamos voltar a ganhar”, assegurou o técnico mais vitorioso da história riverista com 14 troféus.

Quem também se manifestou no anúncio da renovação contratual do técnico foi o presidente recém-eleito do clube argentino, Stefano Di Carlo. Para ele, Gallardo é parte fundamental do que ele e seus apoiadores entendem como o melhor projeto esportivo para o clube na próxima temporada:

“Sempre dissemos que o projeto de futebol do River tem um nome, que é Marcelo Gallardo, e foi assim que os sócios do River nos escolheram. Minha convicção e a daqueles que me acompanham é que os processos e projetos devem ser sustentados fundamentalmente nos momentos que não são bons. É o caminho em que se acredita e isso tem a ver com obter os resultados que se espera a longo prazo.”



