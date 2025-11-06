Mano critica falas de Oswaldo de Oliveira: “Ficou muito feio para os brasileiros”

Em resumo, o técnico do Grêmio discordou das falas de Oswaldo de Oliveira no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, na CBF. Os comentários, aliás, foram feitos ao lado de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. Além disso, Mano também criticou as generalizações e disse que tais falas não o representam.

As duras falas de Oswaldo de Oliveira contra técnicos estrangeiros no Brasil seguem repercutindo no mundo do futebol. Na última quarta-feira (5), após a derrota do Grêmio para o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena, foi a vez de Mano Menezes comentar o assunto.

“Meu falecido pai me ensinou desde pequeno que sempre que convidássemos uma pessoa para ir à nossa casa, nós tínhamos que tratar com respeito. E isso vale para a minha vida. Se eu convidar alguém, pode ir tranquilo na minha casa, que nós vamos te respeitar. Não vamos discutir coisas que não é de discutir. Podemos ter opiniões divergentes, mas vamos conversar sobre elas no lugar certo e não na hora errada. Ficou muito feio para todos nós treinadores brasileiros, porque aí todos nós vamos ser colocados no mesmo saco”, disse Mano Menezes, em coletiva de imprensa.

“A discussão passa a ser: “não, porque são recalcados, porque são piores”, e eu não dei procuração para ninguém falar em meu nome. Vamos deixar a declaração para as pessoas que foram responsáveis pela declaração. Não tem porta-voz, ninguém fala no meu nome. Cada um é responsável pelas coisas que fala, mas acho que o episódio ficou muito feio”, completou Mano Menezes.

Oswaldo reforça opinião contra estrangeiros na Seleção

Quem também voltou a falar sobre o assunto foi o próprio Oswaldo de Oliveira. Na noite da última quarta-feira, em vídeo publicado nas redes sociais, o treinador reforçou a torcida por Ancelotti na próxima Copa do Mundo, mas ressaltou, mais uma vez, que o sucessor do italiano deve ser um brasileiro.

“Não vou me desculpar por algo que eu não falei. Quero que o Ancelotti tenha boa sorte na Copa do Mundo, nos traga o título e que, depois, quando deixar a Seleção Brasileira, um treinador brasileiro assuma. O momento foi inoportuno. Quis valorizar o treinador brasileiro. Não sou contra o estrangeiro, mas a minha preferência é que o treinador da Seleção, especialmente, seja brasileiro”, disse Oswaldo de Oliveira.