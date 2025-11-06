Lucho Acosta volta ao Fluminense após suspensão e projeta duelo com o Mirassol

Meia ressalta importância da partida diante da sensação do Brasileirão para o Tricolor seguir forte na busca por vaga na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Após o revés para o Ceará, o Fluminense volta a atuar no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca mede forças com o Mirassol, nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. O técnico Zubeldía contará com o retorno de Lucho Acosta, que estava suspenso diante do Vozão e tem feito a diferença na criação do Tricolor. Dessa forma, o argentino projetou o duelo, que é essencial para as pretensões do time de Laranjeiras na competição. Afinal, o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0 e abriu quatro pontos de diferença. Em caso de vitória, o time pode aumentar a distância para o São Paulo, que se aproxima do G7 a cada rodada.