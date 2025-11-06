Lucho Acosta volta ao Fluminense após suspensão e projeta duelo com o Mirassol

Lucho Acosta volta ao Fluminense após suspensão e projeta duelo com o MirassolMeia ressalta importância da partida diante da sensação do Brasileirão para o Tricolor seguir forte na busca por vaga na Libertadores
Após o revés para o Ceará, o Fluminense volta a atuar no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca mede forças com o Mirassol, nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. O técnico Zubeldía contará com o retorno de Lucho Acosta, que estava suspenso diante do Vozão e tem feito a diferença na criação do Tricolor.
Dessa forma, o argentino projetou o duelo, que é essencial para as pretensões do time de Laranjeiras na competição. Afinal, o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0 e abriu quatro pontos de diferença. Em caso de vitória, o time pode aumentar a distância para o São Paulo, que se aproxima do G7 a cada rodada.
“É um jogo muito importante. Temos que fazer os três pontos em casa. Depois do último jogo, de uma derrota, temos que levantar a cabeça e olhar para frente. É um jogo de três pontos que nos permite reverter a situação que mostramos lá na casa deles. Esperamos dar a vitória para a torcida”, disse à FluTV.
Além disso, o comandante tricolor terá também as voltas do zagueiro Thiago Silva e do lateral-direito Samuel Xavier. O time carioca está invicto como mandante desde a chegada de Zubeldía e tenta manter o retrospecto diante da sensação da competição.
Por fim, o treinador fez testes no sistema ofensivo nos últimos treinos no CT Carlos Castilho. Existe a possibilidade dele escalar Keno como titular no lugar de Kevin Serna, ao lado de Canobbio e John Kennedy.