Joelinton, do Newcastle, fala sobre importância do gol na Champions: “Pela proximidade da Copa”Brasileiro anota o segundo tento da equipe sobre o Bilbao, no St. James Park, e tenta manter regularidade para seguir no radar de Ancelotti
Decisivo para o Newcastle contra o Athletic Bilbao no St. James Park, nesta quarta-feira (5), Joelinton estufou a rede pela Champions League. Afinal, o brasileiro fez, de cabeça, o segundo gol da equipe inglesa, que triunfou pela terceira vez em quatro rodadas do torneio continental.
“Esse é um gol especial pra mim, por tudo que estou vivendo, pela proximidade da Copa do Mundo. Mais uma temporada vestindo a camisa do Newcastle, um clube que amo, e pelo qual vou sempre dar o meu máximo”, afirmou o brasileiro.
“Jogar a Champions é sempre prazeroso, e temos que desfrutar desses momentos. Conseguimos mais uma vitória importante, diante do nosso torcedor, que nos mantém na parte de cima da tabela. Sabemos que essa conexão de time e torcida no St James Park é incrível. É importante manter esses resultados que dão moral pra sequência da temporada. Vamos trabalhar pra seguir nessa pegada”, completou.
Além do tento, o brasileiro também estufou a rede no primeiro tempo, porém estava impedido. Até o momento, o jogador soma três gols em 14 jogos disputados na temporada 2025/26.
Por fim, o Newcastle volta a campo no domingo, contra o Brentford, fora de casa, pela 11ª rodada da Premier League. Já pela Champions League, o confronto será contra o Olympique de Marselha, na França, no dia 25 de novembro.
