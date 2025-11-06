Joelinton, do Newcastle, fala sobre importância do gol na Champions: “Pela proximidade da Copa”

“Jogar a Champions é sempre prazeroso, e temos que desfrutar desses momentos. Conseguimos mais uma vitória importante, diante do nosso torcedor, que nos mantém na parte de cima da tabela. Sabemos que essa conexão de time e torcida no St James Park é incrível. É importante manter esses resultados que dão moral pra sequência da temporada. Vamos trabalhar pra seguir nessa pegada”, completou.

Além do tento, o brasileiro também estufou a rede no primeiro tempo, porém estava impedido. Até o momento, o jogador soma três gols em 14 jogos disputados na temporada 2025/26.

Por fim, o Newcastle volta a campo no domingo, contra o Brentford, fora de casa, pela 11ª rodada da Premier League. Já pela Champions League, o confronto será contra o Olympique de Marselha, na França, no dia 25 de novembro.