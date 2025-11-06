Jardim exalta momento de Cássio no Cruzeiro: “Perdeu quase 10 quilos”

Após grande atuação de Cássio na vitória sobre o Grêmio, técnico do Cruzeiro revelou detalhes da mudança de chave do goleiro no clube

Mas esta não foi a única boa atuação recente de Cássio pelo Cruzeiro. No clube mineiro desde o meio de 2024, o goleiro vive o seu melhor momento pelo clube. Afinal, até então, Cássio viveu altos e baixos com a camisa celeste.

Para vencer o Grêmio por 1 a 0 , nesta quarta-feira (5), o Cruzeiro contou com uma grande atuação de Cássio. O goleiro foi um dos principais nomes da Raposa, na Arena, em Porto Alegre, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cássio, inclusive, evitou o empate do Tricolor na reta final da partida e garantiu os três importantes pontos para o Cruzeiro.

Depois da vitória sobre o Grêmio, o técnico Leonardo Jardim exaltou Cássio e revelou que o goleiro perdeu quase 10 quilos desde a sua chegada ao clube, em fevereiro deste ano.

“Quando comecei a trabalhar, achei que ele estava acima do peso e tive uma conversa muito sincera com ele. Se ele quisesse prolongar a sua vida como jogador, se ele quisesse voltar outra vez a um bom nível, porque naquela altura ele não estava muito bem, e ele abraçou a ideia e foi um campeão. Ele foi um campeão, perdeu quase 10 quilos”, disse Leonardo Jardim sobre Cássio.

Jardim brinca sobre aparência de goleiro do Cruzeiro

Além dos 10 quilos a menos, Leonardo Jardim ainda brincou sobre a aparência de Cássio, de 38 anos.

“As pessoas dizem que ele está na melhor forma dos últimos anos, e eu fico satisfeito. Com certeza o trabalho do treino é muito importante, mas principalmente a capacidade dele, de conseguir fazer o esforço. Com a idade que ele tem, ter um compromisso não só com o treinador, mas com o clube, com os colegas, com ele próprio e, por isso, vimos um Cássio em grande forma e parece uma criança. Eu costumo dizer que ele agora já não tem 37, ele tem só 30 ou 29, porque ele está muito bem”, completou Leonardo Jardim.