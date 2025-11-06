Internacional sofre com psicológico, escolhas da comissão e pouca eficiência em derrota

Abalo psicológico pelo momento negativo, insistir em Carbonero no banco e dificuldade em fazer gols atrapalham o Colorado / Crédito: Jogada 10

O Internacional se complicou na luta contra o rebaixamento com a derrota para o Vitória por 1 a 0, no Barradão, na última quarta-feira (05/11). Como o duelo era um confronto direto, houve uma redução da vantagem para a zona de rebaixamento de cinco para três pontos. Inclusive, a situação pode piorar caso com a distância indo para dois pontos caso o Santos vença o clássico contra o Palmeiras nesta quinta-feira. Alguns dos principais pontos que justificam o resultado negativo do Colorado para o Leão da Barra são a carência ofensiva recente que os gaúchos apresentam. Além disso, o fato de Ramón Díaz seguir com Carbonero na reserva e a questão psicológica seguem como uma interferência negativa. Especialmente pela ausência de resultados satisfatórios.

A falta de eficiência ofensiva acompanha o Inter há pelo menos quatro rodadas, mesmo período em que a equipe gaúcha sofre com um jejum de gols. Apesar disso, a vulnerabilidade tornou-se mais evidente na partida anterior contra o Atlético. Até porque mesmo o jogo sendo no Beira-Rio e com vantagem numérica na maior parte do jogo, o Internacional não garantiu a vitória. O time dominou as ações, teve maior volume de jogo com 22 chutes, porém apenas nove foram certos e somente uma grande chance, de acordo com análise do “Sofascore”. O enredo se repetiu contra o Vitória, ao criar algumas oportunidades, mas novamente pecar na pontaria. Parte anímica em frangalhos Ramón e Emiliano Díaz reconheceram que o desempenho e resultados decepcionantes interferem negativamente na parte psicológica dos jogadores e em seu desempenho. “Quando estamos nessa situação, temos que manter a tranquilidade. Vamos seguir trabalhando, a situação é cada vez mais complicada. A única coisa que temos que fazer é juntar forças”, citaram os membros da comissão técnica.

Carbonero permanece no banco do Internacional A escolha do treinador em começar com o camisa 7 no banco no empate com o Galo provocou surpresa por ser um dos jogadores do Colorado que apresentam bom futebol, além de um dos poucos destaques na temporada. Tal situação foi motivo de crítica da torcida, e o comandante argentino repetiu a escolha contra o Vitória. Com a ausência de Borré, que cumpriu suspensão automática, cogitava-se o retorno de Carbonero ao time titular. Havia uma disputa entre ele e Ricardo Mathias pela vaga, mas a preferência do treinador foi por seu companheiro. A decisão visava manter a estrutura do ataque com uma referência, mas não surtiu efeito.