Hugo Souza culpa arbitragem de Edina Alves por derrota do Corinthians: “Na conta dela”

O Alvinegro paulista foi superado fora de casa pelo RB Bragantino, por 2 a 1, em um confronto repleto de polêmicas e protestos corintianos / Crédito: Jogada 10

Desfalque em campo na derrota por 2 a 1 para o RB Bragantino, em Bragança Paulista, o goleiro Hugo Souza participou da repercussão pós-jogo nas redes sociais. O arqueiro não só acentuou o clima de revolta por parte do Corinthians com as polêmicas, como responsabilizou diretamente a árbitra Edina Alves Batista pelo revés nesta 32ª rodada do Brasileirão.

O goleiro classificou a atuação da árbitra como “um absurdo” e disparou: “O que a Edina fez hoje não existe. Está na conta dela”. O comentário de Hugo Souza no perfil oficial do clube deu voz à insatisfação interna com decisões tomadas pela juíza durante a partida. A principal reclamação corintiana teve como estopim a marcação de um pênalti a favor do Bragantino aos 44 minutos da etapa inicial. Alix Vinícius e Agileri se chocaram em uma disputa pelo alto dentro da área, mas a arbitragem inicialmente não viu infração no lance. Edina, porém, reconsiderou a decisão originária após ser chamada ao monitor do VAR. A reavaliação gerou protestos imediatos dos jogadores do Corinthians, que discordaram da análise de falta clara no lance. Eduardo Sasha, que nada tinha a ver com o problema, converteu e abriu o placar para os donos da casa. Expulsão no Corinthians atiça críticas Um novo episódio no segundo tempo elevou ainda mais o tom das reclamações corintianas. Isso porque Edina puniu José Martínez com o segundo cartão amarelo, que culminou na expulsão do volante, após uma confusão dentro da área com Gustavo Marques — também punido no lance.

Membros da comissão técnica e parte da crônica esportiva avaliaram a decisão como exagerada, o que só aumentou a tensão. A partir do lance, a arbitragem se tornou o centro das atenções na partida. O Timão ainda terminou com Charles também expulso após um confronto com Jhon Jhon, do Massa Bruta, logo após o segundo gol do Bragantino. Foi o próprio meio-campista que cruzou na medida para Isidro Pitta garantir o triunfo do time da casa, nos acréscimos.

Após o apito final, integrantes da comissão técnica do clube invadiram o gramado para contestar diretamente a equipe de arbitragem. A situação exigiu, inclusive, a presença de seguranças e reforço de agentes para conter os ânimos. Dorival Jr. faz coro O técnico corintiano seguiu um tom símil ao de Hugo Souza durante a coletiva de imprensa pós jogo. Dorival lamentou a perda de protagonismo dos jogadores diante das polêmicas de arbitragem a cada rodada.

“Estamos sendo corriqueiros, repetitivos. O que está acontecendo é que a arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas. Não existe critério. E não é que não existe critério entre os árbitros, não existe critério na mesma partida”, reclamou.