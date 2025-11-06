Guardiola festeja goleada do City e projeta clássico com o Liverpool: “Estamos prontos”Treinador se mostra animado com o futuro do City na temporada e enaltece atuação de Foden contra o Dortmund: "Ele está de volta"
O Manchester City vive bom momento na temporada e demonstrou isso na goleada por 4 a 1 sobre o Borussia Dortmund pela Champions League. Assim, o técnico Pep Guardiola se mostrou animado com a fase e revelou estar ansioso para o próximo desafio, o clássico de domingo (9), às 13h30 (de Brasília), contra o Liverpool, pela Premier League.
“Estou animado e feliz por ter essa partida no domingo, estou desesperadamente ansioso para jogar novamente contra o Liverpool. Vamos ver o que acontece”, disse o comandante.
Esse será o confronto das duas equipes que dominam a Premier League nos últimos oito anos, com seis títulos para o City e dois para o Liverpool, Nesse sentido, o duelo da próxima rodada vale a vice-liderança e seguir na caça ao Arsenal. Os Citizens somam 19 pontos, um à frente dos Reds, enquanto os Gunners estão com 25.
“Eles têm sido nossos maiores rivais nos últimos nove ou dez anos, então nem é preciso dizer com eles são bons. Mas nós estamos prontos. É um prazer enfrentá-los, com a nossa torcida, e espero que a gente possa fazer um bom jogo”, completou.
Por fim, o comandante aposta na recuperação do meia-atacante Phil Foden, autor de um dos gols no 4 a 1 sobre o Borussia Dortmund. Além disso, confia nos tentos de Erling Haaland, artilheiro disparado da Premier League, com 13 gols em dez rodadas.
“Eu diria que ele já está na sua melhor forma. Nós sentimos falta disso. Nesta temporada, ele (Foden) está de volta”, concluiu.
