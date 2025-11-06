Guardiola festeja goleada do City e projeta clássico com o Liverpool: “Estamos prontos”

Treinador se mostra animado com o futuro do City na temporada e enaltece atuação de Foden contra o Dortmund: "Ele está de volta"

O Manchester City vive bom momento na temporada e demonstrou isso na goleada por 4 a 1 sobre o Borussia Dortmund pela Champions League. Assim, o técnico Pep Guardiola se mostrou animado com a fase e revelou estar ansioso para o próximo desafio, o clássico de domingo (9), às 13h30 (de Brasília), contra o Liverpool, pela Premier League.

“Estou animado e feliz por ter essa partida no domingo, estou desesperadamente ansioso para jogar novamente contra o Liverpool. Vamos ver o que acontece”, disse o comandante.