Goleiro do Remo se recupera de cirurgia no joelho em duas semanas e projeta fim da Série B

Marcelo Rangel passou por procedimento no menisco e voltou em tempo recorde para ajudar o time do Pará a voltar para elite do Brasileiro

O goleiro Marcelo Rangel, de 37 anos, superou todas as expectativas do departamento médico do Remo. Afinal, 12 dias após passar por artroscopia no menisco de um dos joelhos, o arqueiro foi titular no empate em 1 a 1 do Remo com a Chapecoense no último domingo (2) , no Estádio Banpará Baenão, em Belém.

“Foram dias de muito foco na recuperação. Realmente, um trabalho de muitas mãos, começando pelo doutor Jean Klay, doutora Marcela e sua equipe, o Remo e o nosso treinador de goleiros Daniel Crizel. Foram 12 dias intensos de tratamento em três períodos até o retorno no jogo contra a Chapecoense e graças a Deus consegui voltar bem e sem dor nenhuma”.

A lesão ocorreu em outubro, na vitória sobre o Athletic por 3 a 1. Na ocasião, o goleiro do Remo deixou o campo com dores. Após o jogo, foi constatada a lesão e, no dia 20, Rangel fez o procedimento cirúrgico. Após a recuperação relâmpago, o experiente arqueiro não quer saber de pegar leve. Agora, é foco total nas duas partidas fora de casa contra Novorizontino, neste domingo, e Avaí, em 15 de novembro.

“Teremos dois jogos fora de casa e precisamos vencer. Sabemos que vão ser jogos difíceis contra duas grandes equipes. Porém, estamos preparados para essas decisões”, prometeu.

Aliás, faltando três rodadas para o fim da Série B, o Remo ocupa a terceira colocação, com 58 pontos, dois a mais que o Novorizontino, primeiro fora do Z4 da competição. Vale destacar que os quatro primeiros conseguem acesso à divisão de elite do futebol brasileiro.