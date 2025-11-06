Galatasaray quer Messi por empréstimo de quatro meses, aponta jornal turco

Clube de Istambul planeja proposta para contar com o astro argentino durante a pausa da MLS e manter o craque em ritmo antes da Copa de 2026

De acordo com a publicação, o clube está disposto a assumir integralmente o salário do camisa 10, que gira em torno de R$ 120 milhões por ano no Inter Miami. O craque, de 38 anos, renovou contrato com a equipe norte-americana até 2028 no fim de outubro.

O Galatasaray planeja uma investida ousada: contratar Lionel Messi por empréstimo de quatro meses, segundo o jornal turco FotoMaç. A equipe de Istambul pretende aproveitar a pausa da Major League Soccer (MLS) para contar com o argentino entre dezembro e março de 2026.

Como a temporada da MLS termina em dezembro e recomeça apenas em março, o Galatasaray vê no acordo temporário uma oportunidade de manter Messi em atividade antes do Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. O jogador já manifestou o desejo de disputar a competição, desde que esteja em boas condições físicas.

Messi chegou ao Inter Miami em julho de 2023, após longas passagens por Barcelona e Paris Saint-Germain. Desde então, tornou-se o principal nome do futebol nos Estados Unidos.

O Galatasaray, por sua vez, vem mostrando apetite no mercado. Em julho, desembolsou cerca de R$ 470 milhões para contratar Victor Osimhen, em uma operação que se tornou a maior transação da história do futebol turco.

Messi conquistou oito Bolas de Ouro e outros oito prêmios de melhor jogador do mundo pela Fifa. Pela seleção argentina, foi campeão da Copa do Mundo de 2022, no Catar.