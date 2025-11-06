Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galatasaray quer Messi por empréstimo de quatro meses, aponta jornal turco

Galatasaray quer Messi por empréstimo de quatro meses, aponta jornal turco

Clube de Istambul planeja proposta para contar com o astro argentino durante a pausa da MLS e manter o craque em ritmo antes da Copa de 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Galatasaray planeja uma investida ousada: contratar Lionel Messi por empréstimo de quatro meses, segundo o jornal turco FotoMaç. A equipe de Istambul pretende aproveitar a pausa da Major League Soccer (MLS) para contar com o argentino entre dezembro e março de 2026.

De acordo com a publicação, o clube está disposto a assumir integralmente o salário do camisa 10, que gira em torno de R$ 120 milhões por ano no Inter Miami. O craque, de 38 anos, renovou contrato com a equipe norte-americana até 2028 no fim de outubro.

Como a temporada da MLS termina em dezembro e recomeça apenas em março, o Galatasaray vê no acordo temporário uma oportunidade de manter Messi em atividade antes do Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. O jogador já manifestou o desejo de disputar a competição, desde que esteja em boas condições físicas.

Messi chegou ao Inter Miami em julho de 2023, após longas passagens por Barcelona e Paris Saint-Germain. Desde então, tornou-se o principal nome do futebol nos Estados Unidos.

O Galatasaray, por sua vez, vem mostrando apetite no mercado. Em julho, desembolsou cerca de R$ 470 milhões para contratar Victor Osimhen, em uma operação que se tornou a maior transação da história do futebol turco.

Messi conquistou oito Bolas de Ouro e outros oito prêmios de melhor jogador do mundo pela Fifa. Pela seleção argentina, foi campeão da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar