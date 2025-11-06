Focado na reta final, Luiz Gustavo adia decisão sobre o futuro no São Paulo

Após superar grave problema de saúde, volante de 38 anos quer aproveitar o momento no Tricolor antes de definir se continua jogando em 2026

“Um dia de cada vez” tem sido o lema do jogador desde que retornou aos gramados. Depois de seis meses afastado por causa de uma tromboembolia pulmonar, Luiz Gustavo voltou a atuar em outubro e já soma cinco partidas neste novo ciclo. A meta agora é ajudar o São Paulo na busca por uma vaga na Libertadores. Só depois disso, pensar no futuro.

A pouco mais de um mês do fim do Campeonato Brasileiro, Luiz Gustavo ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro no São Paulo. O volante, de 38 anos, tem contrato até 31 de dezembro e prefere não se antecipar sobre uma possível aposentadoria. Recuperado de um problema grave de saúde, ele quer aproveitar o momento e encerrar bem a temporada.

Nas últimas rodadas, o volante viveu dois dos momentos mais marcantes desde o seu retorno. Primeiro, ele marcou um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, em São Januário. Já na quarta-feira (5), foi titular diante do Flamengo pela primeira vez desde o grave problema de saúde. O feito foi celebrado por todo o elenco, especialmente por Lucas Moura, que exaltou o companheiro no vestiário após a partida.

“Todo mundo tem uma admiração enorme por ele, é uma grande referência para a gente. Com certeza foi um ano muito difícil para ele, mas você é um grande exemplo pra nós . Uma referência como pessoa, como profissional, pela sua história, como se comporta no dia a dia, pela sua postura”, disse Lucas.

Mais do que um líder no elenco

A fala do camisa 7 reflete o sentimento dentro do clube. A diretoria e a comissão técnica valorizam a postura profissional de Luiz Gustavo, visto como exemplo para os mais jovens e peça importante no ambiente do grupo. Dentro de campo, o veterano também tem mostrado segurança, tanto como volante, sua posição de origem, quanto improvisado na zaga, função que desempenhou na vitória sobre o Fortaleza.

O São Paulo, que ainda tem pendências salariais com o elenco, observa com bons olhos uma possível renovação por mais alguns meses, desde que o jogador aceite uma redução nos vencimentos. Adaptado ao clube e à cidade, Luiz Gustavo não descarta seguir por mais uma temporada, mas garante que, por enquanto, o objetivo é apenas em terminar o ano com o time em alta.