Fluminense x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quinta-feira, em duelo na parte de cima na tabela, Fluminense e Mirassol entram em campo, às 19h30, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a sétima colocação, com 47 pontos, e sonha com a vaga na Libertadores 2026, enquanto o Leão Caipira está na quarta posição, com 56, quatro a mais que o quinto colocado Bahia. Caso mantenha o rendimento nos últimos jogos, a equipe pode fazer história na competição.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a partida, ao vivo, a partir de 18h. Christian Rafael narra, Kelwin Lucas comenta, e Vanderlei Lima reporta. Trio de craques já escalado para esta noite!