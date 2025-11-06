Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Tricolor quer seguir forte na briga por vaga na Libertadores, enquanto Leão Caipira busca se manter no G4 do Brasileirão
Nesta quinta-feira, em duelo na parte de cima na tabela, Fluminense e Mirassol entram em campo, às 19h30, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a sétima colocação, com 47 pontos, e sonha com a vaga na Libertadores 2026, enquanto o Leão Caipira está na quarta posição, com 56, quatro a mais que o quinto colocado Bahia. Caso mantenha o rendimento nos últimos jogos, a equipe pode fazer história na competição.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a partida, ao vivo, a partir de 18h. Christian Rafael narra, Kelwin Lucas comenta, e Vanderlei Lima reporta. Trio de craques já escalado para esta noite!

