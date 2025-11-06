Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense terá desfalque de peso para jogo contra o Cruzeiro

Martinelli toma terceiro cartão amarelo contra o Mirassol e está suspenso do duelo deste domingo (9), às 16h, no Mineirão
O Fluminense não contará com o volante Martinelli para o confronto diante do Cruzeiro, no Mineirão, no domingo (9), às 16h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o jogador tomou cartão amarelo na vitória do Tricolor nesta quinta-feira (6), sobre o Mirassol, no Maracanã.

Martinelli entrou em campo contra o Mirassol com dois cartões amarelos e recebeu o terceiro aos 17 minutos por fazer falta em Neto Moura. Assim, ele não estará em campo contra a Raposa.

Desta maneira, Facundo Bernal será acionado na partida de domingo. Inclusive o camisa 5 entrou durante o jogo na posição minutos após a advertência sofrida pelo titular. Outra opção para Zubeldia no confronto no Mineirão é escalar Otávio como titular. O camisa 8 soma 28 jogos, com dois gols e duas assistências no Brasileirão.

Com a vitória sobre o Mirassol, o Fluminense, portanto, chega aos 50 pontos e se mantém na sétima colocação da competição.

