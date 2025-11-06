Fluminense segura o Mirassol, vence e segue na briga por Libertadores

Serna marca no primeiro tempo e garante a vitória por 1 a 0, no Maracanã, e abre boa vantagem no G7 do Campeonato Brasileiro

Portanto, o Fluminense segue na sétima posição, com 50 pontos, e fica a dois pontos do Bahia, quinto colocado. Assim, segue na briga por vaga na Libertadores. Por sua vez, o Mirassol também permanece na quarta posição, com 56 somados. Agora, os times voltam a campo no domingo (9), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e encaram equipes da parte de cima da tabela. O Tricolor visita o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão, enquanto o Mirassol recebe o líder Palmeiras, às 20h30, no Maião.

O Fluminense sofreu, mas conquistou uma vitória muito importante nas pretensões do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (6), o Tricolor segurou o Mirassol e venceu por 1 a 0,no Maracanã, pela 32ª rodada da competição nacional. O atacante Kevin Serna foi o autor do gol do triunfo tricolor ainda no primeiro tempo. A equipe das Laranjeiras oscilou, mas conseguiu reduzir os espaços do Leão Caipira e sair com os três pontos.

Flu conta com a sorte

A partida começou de forma intensa. Logo no primeiro minuto, Serna recebeu em profundidade e foi derrubado por Daniel Borges. O árbitro Daronco expulsou, mas após análise do VAR retirou o vermelho pelo jogador do Mirassol não ser o último homem. Na cobrança, Lucho Acosta tirou muito do goleiro. Depois disso, o Leão Caipira mandou no jogo até uns 20 minutos. Yago Felipe, João Victor e Negueba tiveram chances de marcar. Mandante, o Tricolor teve dificuldades para sueperar a marcação. Porém, em um dos ataques, Serna chutou, a bola desviou no defensor e entrou no canto do goleiro Walter. Depois disso, as equipes tiveram chances de marcar, e o Flu melhorou a organização. Para o lado carioca, Lucho Acosta e Canobbio, enquanto pelos paulistas, Shaylon e Yago Felipe.

Tricolor garante vitória

A segunda etapa teve início frenético. O Fluminense quase marcou com Lucho Acosta e Everaldo, enquanto o Mirassol passou perto com Neto Moura. O goleiro Fábio fez golpe de vista. Mas depois disso a equipe paulista se organizou e ficou com controle do jogo. Entretanto, o Tricolor também assustou em contra-ataques e teve momentos de pressão para dificultar o adversário. Canobbio, aliás, quase marcou um golaço de letra após boa trama com Renê. Nos minutos finais, as equipes alternaram muito os ataques. Antes de deixar campo por cansaço, Serna por pouco não marcou o segundo. No entanto, no fim, o Tricolor conseguiu ficar com a posse de bola e não ser ameaçado pelo Mirassol.

FLUMINENSE 1×0 MIRASSOL

32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 6/11/2025 (quinta-feira)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Kevin Serna, 30’/1°T (1-0)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli (Bernal, 32’/2°T), Lucho Acosta (Nonato, 40’/2°T); Serna (Keno, 40’/2°T), Canobbio e Everaldo (John Kennedy, 32’/2°T). Técnico: Luis Zubeldía.

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges (Lucas Ramon, intervalo), João Victor, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura (Carlos Eduardo, 31’/2°T), Danielzinho (Guilherme, 18’/2°T), Yago Felipe (Gabriel, intervalo), Shaylon; Negueba (Alesson, 18’/2°T) e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartão Amarelo: Lucho Acosta, Martinelli, Renê, Keno (FLU), Daniel Borges, Lucas Ramon (MIR)

