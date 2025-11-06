Flamengo chega a cinco expulsões nos últimos oito jogos

Rubro-Negro sofre na reta final das partidas ao ficar com jogadores a menos; Plata, com duas, é o "líder" no quesito

O número preocupa. Não à toa, o Fla estuda punir o equatoriano , responsável por duas destas expulsões citadas. Ele ainda recebeu vermelho (após dois amarelos) contra o Estudiantes (ARG), em setembro, pela Libertadores. O clube, no entanto, conseguiu revogar o efeito suspensivo alegando erro da arbitragem.

Ao ficar no 2 a 2 com o São Paulo, na última quarta-feira (6/11), o Flamengo se distanciou do título brasileiro. E um problema específico vem se tornando recorrente: o número de cartões vermelhos. Isso porque durante o jogo contra o time paulista, na Vila Belmiro, Gonzalo Plata levou outra expulsão direta, deixando o time de Filipe Luís com um a menos mais uma vez. Assim, o Rubro-Negro chegou a cinco vermelhos nos últimos oito jogos.

Relembre as expulsões recentes do Flamengo

Este jogo contra o São Paulo, aliás, representou o terceiro consecutivo que o Flamengo termina com um a menos. Na última partida, em vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no Maracanã, no sábado (1º/11), Evertton Araújo saiu do banco para ficar apenas oito minutos em campo após entrada dura, recebendo vermelho direto após análise do VAR.

Antes, contra o Racing (ARG), em jogo que classificou o Mais Querido à final da Libertadores, Plata foi expulso direto após agressão em jogador do time argentino, aos 11′ da etapa final. Com um a menos e sob pressão no campo adversário, o Flamengo precisou se desdobrar para evitar a disputa de pênaltis.

Na sequência que antecede essa partida, o time de Filipe Luís conseguiu passar quatro jogos sem receber vermelho. Mas, no oitavo jogo do recorte, o Fla ficara com dois a menos contra o Bahia. Afinal, Danilo e Wallace Yan receberam a punição máxima, deixando o campo mais cedo na derrota por 1 a 0. O experiente zagueiro, aliás, foi para o chuveiro apenas com 13′ jogados. Já o jovem da base entrou aos 23′, levou amarelo aos 30′ e saiu de campo aos 33′, recebendo punição da diretoria rubro-negra.