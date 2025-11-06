Filipe Luís defende jogadores do Flamengo, mas admite erros que “custam pontos”

Treinador responde sobre falhas técnicas e expulsões recorrentes - já são seis nos últimos oito jogos - após empate com o São Paulo / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís admitiu erros no time do Flamengo nos últimos jogos, mas defendeu seu elenco após o empate desta quarta-feira (5/11) contra o São Paulo. Em entrevista coletiva curta na Vila Belmiro, minutos depois do apito final, o treinador respondeu muito sobre erros individuais e expulsões recorrentes.

Afinal, sua equipe levou seis cartões vermelhos nos últimos oito jogos na temporada. E, pela segunda vez em três partidas, Gonzalo Plata foi o responsável por deixar o Rubro-Negro com um a menos. Filipinho, porém, também falou de erros técnicos – Pulgar falhou gravemente no primeiro gol do jogo, logo aos 3′. LEIA MAIS: Atuações do Flamengo contra o São Paulo: apesar de tropeço, Arrascaeta faz história “Um campeonato de pontos corridos nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes. Cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Então, com certeza hoje erros que ficaram mais difíceis de poder reverter, começar o jogo perdendo de 1 a 0”, afirmou. Assunto “erros” deu o que falar O treinador, então, seguiu falando sobre os erros técnicos. Apesar dos mesmos, ele viu fatos positivos na equipe, levando em consideração fatores desfavoráveis.

“Foram muitos erros técnicos, um erro acabou em gol. Alguns outros erros pontuais que não costumamos fazer. Também o mérito da pressão, que confundia um pouco os jogadores, mas talvez o fator de jogar fora de casa… não é fácil, nessa sequência de jogos, acertar sempre. Nesses momentos cometermos mais erros, como eu falei, mas mesmo assim o time sempre controlou, sempre teve a iniciativa. Conseguimos chegar, virar o jogo e esses erros foram diminuindo com o passar do tempo para poder fazer o suficiente, virar o jogo e depois o jogo estava totalmente controlado”, disse o treinador. Plata será punido? Técnico do Flamengo responde Com duas expulsões em três jogos, Plata deixou o Fla mais uma vez em maus lençóis. A exemplo do que ocorreu contra o Racing (ARG), na última quarta (29/10), pela Libertadores, o jogador deixou o campo mais cedo ao receber vermelho direto. Desta vez, porém, o Mais Querido não teve o mesmo resultado: levou o empate. Filipe Luís, no entanto, rechaça a opção de multá-lo. “Sobre as punições, sempre depende da diretoria do clube, né? Claro que eu participo. Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer, foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. O jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo, eu jamais, jamais irei aqui e vou dar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desse. Ao contrário, eu estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu como maior responsável dessa equipe, esse embate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável”, discorreu.