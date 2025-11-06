Ferreira celebra novo gol e comenta improviso no São Paulo: “Nunca joguei assim”

Atuando fora de posição, atacante foi decisivo no 2 a 2 contra o Flamengo e destacou a importância do ponto para o Tricolor / Crédito: Jogada 10

O São Paulo mostrou força para buscar o empate por 2 a 2 contra o Flamengo, nesta quarta-feira (05/11), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grande nome da noite foi Ferreira, autor do gol que garantiu o ponto ao Tricolor, mesmo atuando improvisado como ala pela esquerda, posição pouco habitual para o camisa 11. Afinal, com Enzo Díaz suspenso e Wendell lesionado, o técnico Hernán Crespo optou por deslocar Ferreira para o setor. A aposta, entretanto, deu resultado. Além do gol, o atacante foi uma das principais válvulas de escape ofensivas da equipe.

“Feliz por voltar a jogar, sabíamos que ia ser um jogo difícil, confronto complicado contra uma das melhores equipes da América do Sul. Fizemos o gol cedo, infelizmente aconteceu o pênalti (para o Flamengo), não vi ainda, não sei se realmente foi”, disse o jogador, após a partida. Mesmo sem atuar na sua função de origem, Ferreirinha foi decisivo e mostrou espírito coletivo. “Feliz por voltar a fazer gol, posição nova que joguei hoje, pela ala esquerda, mas temos que valorizar o empate. Corremos, independentemente de o Flamengo estar com um a menos, buscamos o resultado o jogo inteiro. Descansar agora que no fim de semana tem o Bragantino e precisamos classificar para a Libertadores”, completou. O atacante também comentou sobre a sequência de adaptações que tem vivido desde que chegou ao São Paulo. Além disso, reforçou seu comprometimento com o time.