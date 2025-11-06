Família Díaz ignora risco de queda do Internacional: “Dependemos de nós”Colorado alcança quatro rodadas sem vencer no Brasileirão e está a três pontos de distância da zona de rebaixamento
O Internacional voltou a se aproximar da zona de rebaixamento após perder por 1 a 0 para o Vitória, na quarta-feira (5), em confronto direto pela 32ª rodada do Brasileirão. O resultado reduziu para três pontos a vantagem colorada sobre o Z4 e elevou a tensão no Beira-Rio.
Mesmo assim, Ramón e Emiliano Díaz preferem afastar o discurso de crise. Os técnicos insistem que o Inter ainda não vive uma luta direta contra o rebaixamento.
“Estamos na zona? Pegamos dois times que estavam quase em antepenúltimo. Para nós, brigar pelo rebaixamento é estar lá dentro. Dependemos de nós. A situação é diferente”, afirmou Emiliano Díaz.
Retrospecto nada animador dos Díaz
Em nove jogos no comando, a dupla soma apenas duas vitórias, três empates e quatro derrotas. O principal problema é ofensivo: o Inter não marca há quatro partidas. Ramón Díaz reconheceu a falha e pediu calma.
“Faltam muitas rodadas. Queremos ganhar e precisamos trabalhar duro para reagir. Situações assim se superam com personalidade e jogadores experientes, como Borré, que não tínhamos antes”, disse o treinador.
A diretoria também tenta conter o clima de pessimismo. O diretor de futebol André Mazzuco, ao lado de D’Alessandro e do vice José Olavo Bisol, minimizou o risco de queda.
“Não estamos na zona de rebaixamento. O momento é crítico, mas a distância para o 11º colocado é a mesma que para o Z-4. Precisamos pontuar logo”, disse Mazzuco.
O Inter volta a campo no sábado (8), às 18h30, no Beira-Rio, contra o Bahia, pela 33ª rodada. O rival baiano briga por vaga na Libertadores, mas tem desempenho irregular como visitante. A equipe gaúcha joga pressionada, já que o Santos pode reduzir a diferença para apenas dois pontos caso vença o Palmeiras nesta quinta-feira (6).
