Família Díaz ignora risco de queda do Internacional: “Dependemos de nós”

O Internacional voltou a se aproximar da zona de rebaixamento após perder por 1 a 0 para o Vitória, na quarta-feira (5), em confronto direto pela 32ª rodada do Brasileirão. O resultado reduziu para três pontos a vantagem colorada sobre o Z4 e elevou a tensão no Beira-Rio. Mesmo assim, Ramón e Emiliano Díaz preferem afastar o discurso de crise. Os técnicos insistem que o Inter ainda não vive uma luta direta contra o rebaixamento.

“Estamos na zona? Pegamos dois times que estavam quase em antepenúltimo. Para nós, brigar pelo rebaixamento é estar lá dentro. Dependemos de nós. A situação é diferente”, afirmou Emiliano Díaz. Retrospecto nada animador dos Díaz Em nove jogos no comando, a dupla soma apenas duas vitórias, três empates e quatro derrotas. O principal problema é ofensivo: o Inter não marca há quatro partidas. Ramón Díaz reconheceu a falha e pediu calma. “Faltam muitas rodadas. Queremos ganhar e precisamos trabalhar duro para reagir. Situações assim se superam com personalidade e jogadores experientes, como Borré, que não tínhamos antes”, disse o treinador. A diretoria também tenta conter o clima de pessimismo. O diretor de futebol André Mazzuco, ao lado de D’Alessandro e do vice José Olavo Bisol, minimizou o risco de queda.