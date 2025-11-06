Fábio valoriza vitória do Fluminense: “Cada jogo é uma decisão”

Goleiro também elogia o Mirassol e comenta sobre a indicação ao prêmio da Fifa após vitória no Maracanã, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Fluminense conquistou uma importante vitória na noite desta quinta-feira (6), ao superar o Mirassol por 1 a 0, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Um dos destaques da noite, o goleiro Fábio valorizou o triunfo sobre o adversário direto e ainda destacou que cada jogo é uma decisão. “Não tem jogo fácil, Mirassol é uma equipe que vem construindo uma história bonita no futebol e valorizou nossa vitória. A gente sabe da dedicação de todos em busca da vitória. A gente tem que cada vez mais fazer um bom futebol, a dificuldade dentro do jogo é nítida pela qualidade do adversário”, afirmou o goleiro ao Premiere.

“As oportunidades às vezes não vão aparecer muito dentro de uma partida, porque são grandes jogos, grandes equipes. Então cada jogo se torna uma decisão. A gente tem que cada vez mais fazer um bom futebol e, quando tiver oportunidade, tentar fazer o gol. Mas sabemos que a dificuldade dentro do jogo é nítida também, pela qualidade do adversário, que é bem treinado e vem fazendo uma boa competição”, destacou. Prêmio The Best Por fim, Fábio também comentou a indicação ao prêmio The Best, da FIFA. Ele destacou a honra de seguir atuando em alto nível no futebol brasileiro. “Eu fico grato a Deus, porque cheguei há pouco tempo no Fluminense e Ele direcionou aqui como uma porta aberta. É um lugar que eu precisava estar, junto com essa camisa, fazendo história. Ser reconhecido é gratificante, então é gratidão a Deus, à minha família e a todos do Fluminense, que me acolheram super bem. Lá atrás falaram que eu não jogaria mais, e hoje só penso em continuar trabalhando e honrando a Deus”, encerrou o goleiro.