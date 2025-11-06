Ex-Flamengo se apoia em exemplo do Cruzeiro para adquirir clube na Colômbia

Antigo atleta campeão da Libertadores com o Rubro-Negro deve fechar parceria com empresário e instituir uma SAF após comprar clube / Crédito: Jogada 10

O ex-atacante Orlando Berrío, que conquistou dois títulos da Libertadores, com Atlético Nacional e Flamengo, pretende seguir no futebol, mas em uma função longe dos gramados. Isso porque ele tem tratativas em andamento com o representante de atletas José Miguel Jaramillo. Com a parceria, os dois provavelmente concretizarão a compra do Deportivo Pereira, histórico clube na Colômbia, mas que passa por uma crise financeira. Os dois já criam um planejamento de reestruturação no quesito esportivo e na gestão. Inclusive, a dupla se espelha em exemplos de administração em que há a liderança de outros ex-jogadores. Os principais modelos são o Cruzeiro no Brasil, que teve Ronaldo como proprietário, e o Inter Miami, nos Estados Unidos, o qual segue com David Beckham como um dos sócios. O plano também negocia com candidatos a investidores oriundos do Brasil, Estados Unidos e México.

De acordo com o relato de Jaramillo, a intenção é retomar a capacidade competitiva do Deportivo Pereira. Além de permitir que voltasse a conseguir se manter economicamente. “Queremos elevar o clube a um novo patamar, seguindo exemplos de projetos liderados por ex-jogadores. Orlando (Berrío) traz o olhar do atleta de elite, e eu cuidarei da estrutura empresarial para que o projeto tenha base sólida”, justificou o agente. Já o ex-Flamengo esclarece que a sua missão será tentar passar a sua experiência como campeão continental para o cenário interno do clube. “Tive o privilégio de conquistar a Libertadores com Atlético Nacional e Flamengo, e sei o que é trabalhar em equipes que pensam grande. Quero implantar essa mentalidade vencedora e profissional no Pereira, para que a torcida volte a sonhar com conquistas e com um clube forte dentro e fora de campo”, detalhou o antigo atacante colombiano.