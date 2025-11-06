Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves manda indireta a Filipe Luís

Atacante marca na vitória do Al-Ahli pela AFC (Liga dos Campeões da Ásia) e faz postagem com conteúdo irônico

Em postagem no Instagram, realizada na última quarta-feira (5/11), dia seguinte à vitória de sua equipe, Gonçalves simplesmente usou a hashtag com o termo “Anárquico”. Tal alcunha, afinal, foi proferida por Filipinho em coletiva em maio, quando o treinador justificou a pouca utilização do jovem de 20 anos.

O ex-atacante do Flamengo, Matheus Gonçalves, foi um dos nomes na vitória do Al-Ahli (SAU) sobre o Al-Sadd (QAT), pela Liga dos Campeões da Ásia. E, após anotar o gol da vitória por 2 a 1, o jogador foi às redes e mandou uma indireta a Filipe Luís, técnico Rubro-Negro.

LEIA MAIS: Flamengo chega a cinco expulsões nos últimos oito jogos

“Matheus, é um jogador que tem um talento, vocês sabem disso, muito grande, qualidade muito grande. Imaginava que ele fosse dar essa qualidade que nos faltava, esse toque de qualidade no meio-campo. Mas, durante muito tempo ele perde a posição, é muito anárquico em campo, então, por mais que ele tenha qualidade, ele se aperta nas situações, mas tem qualidade e muito para evoluir”, disse Filipe Luís na ocasião (após empate em 0 a 0 com o Botafogo pelo primeiro turno do Brasileirão).

Com pouco espaço no elenco, Matheus Gonçalves, então, buscou novos ares. Assim, o Flamengo aceitou proposta de cerca de 8,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 53,7 milhões à época) do Al-Ahli, que contratou o atleta em agosto. Ele tem dois gols e três assistências em 11 partidas pela equipe saudita. Pelo Fla, seis gols como profissional.

Veja a publicação do ex-Flamengo