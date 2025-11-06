Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-Boca Juniors faz desabafo após conquista na Argentina

Atacante Sebastian Villa se desvinculou do Boca, em 2023, após condenação por violência de gênero
Na última quarta-feira (5), o modesto Independiente Rivadavia não se abalou na partida mais importante de sua história. Contra o Argentinos Juniors, na decisão da Copa Argentina, a representação centenária de Rosario empatou em 2 a 2, no tempo normal, e venceu por 5 a 3 nas penalidades.

Um dos jogadores que integra o plantel do feito histórico é bastante conhecido do público argentino, já que se trata do avante colombiano Sebastián Villa, ex-Boca Juniors. Nome esse que tem seis gols e oito assistências nos 36 compromissos que participou na temporada.

Em 2023, Villa foi afastado do elenco boquense após ser julgado e condenado por violência de gênero contra a ex-companheira, Daniela Cortés. Para encontrar um novo clube, a equipe jurídica do atleta hoje com 29 anos chegou a mover ação junto a FIFA onde obteve êxito e rumou para a Bulgária. Após curta passagem no leste europeu (11 jogos), retornou a Argentina para fechar com o Independiente Rivadavia, no ano passado.

Diante desse contexto, o atleta fez questão de dedicar a histórica conquista para as pessoas que, em sua visão, jamais deixaram de confiar na sua força para dar a volta por cima:

“Mais do que uma revanche, é ser um homem resiliente pelas coisas que me aconteceram na vida. Houveram momentos muito difíceis. Poucos acreditaram em mim. Meu representante, minha esposa, minha família e o clube, que me abriu as portas. O título é para eles. Eles me ajudam a ser um jogador e uma pessoa melhor.”

Graças ao troféu da Copa Argentina, o Rivadavia é o terceiro clube do país garantido na Libertadores 2026. Além dele, o Platense (campeão do Apertura) e o Rosario Central, líder garantido da tabela acumulada entre Apertura e Clausura.


