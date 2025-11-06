Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desfalque, Neymar treina em dia de clássico entre Palmeiras e Santos

Craque desejava entrar em campo contra o Verdão, mas departamento médico do Peixe veta por conta de grama sintética do Allianz Parque
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fora do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Neymar treinou normalmente nesta quinta-feira (6) no CT do Santos. De acordo com a ESPN, o atleta demonstrou interesse de atuar na partida, mas acabou sendo convencido do contrário.

Neymar fez as atividades sem limitações, com um treino técnico e com bola, ao lado dos atletas que não entraram na lista do técnico Juan Pablo Vojvoda. O craque, que voltou aos campos contra o Fortaleza, será preservado pela comissão técnica do Peixe por causa do gramado sintético do estádio palmeirense.

Afinal, o staff do jogador e o departamento médico do Santos consideram que a prática do esporte no sintético é “impossível”. Por isso, decidiram poupar Neymar para evitar risco de perdê-lo por mais jogos na reta final do Brasileirão.

Neymar, assim, deve ficar à disposição para o próximo jogo, que será no domingo (09/11), contra o Flamengo, no Maracanã. A logística da equipe, inclusive, já está definida. O time viaja para São Paulo nesta noite e, após o clássico, embarca direto para o Rio de Janeiro na sexta-feira (07/11).

Sem Neymar, a equipe santista encara o Palmeiras sob a pressão de deixar a zona de rebaixamento. O time entrou na região do descenso após o Vitória bater o Internacional, na última quarta-feira. O Peixe soma 33 pontos, enquanto o rubro-negro baiano chegou a 34.

Tags

Santos Neymar

