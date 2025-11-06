Desfalque, Neymar treina em dia de clássico entre Palmeiras e Santos

Craque desejava entrar em campo contra o Verdão, mas departamento médico do Peixe veta por conta de grama sintética do Allianz Parque

Neymar fez as atividades sem limitações, com um treino técnico e com bola, ao lado dos atletas que não entraram na lista do técnico Juan Pablo Vojvoda. O craque, que voltou aos campos contra o Fortaleza, será preservado pela comissão técnica do Peixe por causa do gramado sintético do estádio palmeirense.

Fora do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Neymar treinou normalmente nesta quinta-feira (6) no CT do Santos . De acordo com a ESPN, o atleta demonstrou interesse de atuar na partida, mas acabou sendo convencido do contrário.

Afinal, o staff do jogador e o departamento médico do Santos consideram que a prática do esporte no sintético é “impossível”. Por isso, decidiram poupar Neymar para evitar risco de perdê-lo por mais jogos na reta final do Brasileirão.

Neymar, assim, deve ficar à disposição para o próximo jogo, que será no domingo (09/11), contra o Flamengo, no Maracanã. A logística da equipe, inclusive, já está definida. O time viaja para São Paulo nesta noite e, após o clássico, embarca direto para o Rio de Janeiro na sexta-feira (07/11).

Sem Neymar, a equipe santista encara o Palmeiras sob a pressão de deixar a zona de rebaixamento. O time entrou na região do descenso após o Vitória bater o Internacional, na última quarta-feira. O Peixe soma 33 pontos, enquanto o rubro-negro baiano chegou a 34.