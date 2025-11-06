Deschamps convoca França com desfalques e retornos importantes

Deschamps convoca França com desfalques e retornos importantesTchouaméni, Rabiot e Dembélé ficam fora por lesão; Cherki e Kanté voltam para os duelos decisivos contra Ucrânia e Azerbaijão
Didier Deschamps anunciou nesta quinta-feira (6) a lista de 24 convocados da França para os dois últimos jogos das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, contra Ucrânia e Azerbaijão.
LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo explica ausência no funeral de Diogo Jota
O técnico precisou lidar com vários desfalques importantes por lesão. Ficam fora Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Milan), Désiré Doué e Ousmane Dembélé (ambos do PSG), todos com problemas físicos.
Por outro lado, há dois retornos de destaque: Rayan Cherki, meio-campista do Manchester City, e N’Golo Kanté, do Al-Ittihad, voltam a ser chamados por Deschamps.
Veja a lista dos 24 selecionados por Deschamps:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags