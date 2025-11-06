Deschamps convoca França com desfalques e retornos importantes

Tchouaméni, Rabiot e Dembélé ficam fora por lesão; Cherki e Kanté voltam para os duelos decisivos contra Ucrânia e Azerbaijão

Didier Deschamps anunciou nesta quinta-feira (6) a lista de 24 convocados da França para os dois últimos jogos das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, contra Ucrânia e Azerbaijão.

