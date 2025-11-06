Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deschamps convoca França com desfalques e retornos importantes

Deschamps convoca França com desfalques e retornos importantes

Tchouaméni, Rabiot e Dembélé ficam fora por lesão; Cherki e Kanté voltam para os duelos decisivos contra Ucrânia e Azerbaijão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Didier Deschamps anunciou nesta quinta-feira (6) a lista de 24 convocados da França para os dois últimos jogos das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, contra Ucrânia e Azerbaijão.

LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo explica ausência no funeral de Diogo Jota

O técnico precisou lidar com vários desfalques importantes por lesão. Ficam fora Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Milan), Désiré Doué e Ousmane Dembélé (ambos do PSG), todos com problemas físicos.

Por outro lado, há dois retornos de destaque: Rayan Cherki, meio-campista do Manchester City, e N’Golo Kanté, do Al-Ittihad, voltam a ser chamados por Deschamps.

Veja a lista dos 24 selecionados por Deschamps:

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar