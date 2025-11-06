De Rossi é o novo técnico do Genoa

Italiano de 42 anos substitui Patrick Vieira e inicia trabalho com a missão de manter o clube na elite do futebol italiano

Daniele De Rossi foi anunciado oficialmente como o novo técnico do Genoa. O contrato é válido até junho de 2026, com renovação automática por mais uma temporada caso o clube permaneça na elite do futebol italiano. Nesta quinta-feira (6), ele já comandou seu primeiro treino à frente da equipe.

O ex-volante, de 42 anos, chega para substituir Patrick Vieira, demitido após a derrota para o Cremonese. Naquele momento, o Genoa ocupava a lanterna da Serie A, mas conseguiu reagir na rodada seguinte ao vencer o Sassuolo por 2 a 1, resultado que tirou a equipe da última posição.

Esse será o terceiro trabalho de De Rossi como treinador, depois de passagens pela Roma e pelo SPAL. Demitido do time romano em setembro, ele agora encara um novo desafio na elite da Itália.

