David Ricardo comemora gol e sequência no Botafogo: “Agradecer a oportunidade”Zagueiro fala sobre oportunismo no terceiro tento alvinegro diante do Vasco, no Nilton Santos, e foco na busca por vaga na Libertadores
Com grande atuação no sistema defensivo, David Ricardo também apareceu na frente para cabecear a anotar o terceiro gol do Botafogo diante do Vasco, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Assim, na saída de campo, o jogador falou sobre a oportunidade de estufar a rede e comemorou a sequência entre os titulares na busca por uma vaga na próxima Libertadores.
“Sempre espero ali um bate e rebate. A gente que é zagueiro tem poucas oportunidades de fazer gol, então quando aparece tem que aproveitar. O que importa é que a gente saiu com resultado positivo. Pude ajudar a minha equipe, além do gol dentro de campo, com empenho e dedicação. Agora é continuar essa crescente para conquistarmos nosso objetivo no final da temporada”, disse.
“Eu trabalho muito. Sempre esperei minha oportunidade. Nunca reclamei, sempre trabalhei, quem está no Botafogo está de prova disso. Sou um cara que trabalha bastante, evito reclamar. Assim, quero agradecer pela oportunidade de estar vestindo a camisa do Botafogo. Tendo oportunidade, creio que sempre aproveitei quando entrei. Agora tenho uma continuidade, isso é bom para todos os jogadores. Espero continuar desempenhando bem para, junto com minha equipe, conquistar nosso objetivo”, acrescentou.
Por fim, o Alvinegro soma 51 pontos, em sexto, um a menos do que o Bahia, que perdeu para o Atlético-MG nesta quarta-feira (5). Na próxima rodada, o Glorioso visita o Vitória, no domingo (9), às 16h (de Brasília), no Barradão.
