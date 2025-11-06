David Ricardo comemora gol e sequência no Botafogo: “Agradecer a oportunidade”

Zagueiro fala sobre oportunismo no terceiro tento alvinegro diante do Vasco, no Nilton Santos, e foco na busca por vaga na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Com grande atuação no sistema defensivo, David Ricardo também apareceu na frente para cabecear a anotar o terceiro gol do Botafogo diante do Vasco, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Assim, na saída de campo, o jogador falou sobre a oportunidade de estufar a rede e comemorou a sequência entre os titulares na busca por uma vaga na próxima Libertadores. “Sempre espero ali um bate e rebate. A gente que é zagueiro tem poucas oportunidades de fazer gol, então quando aparece tem que aproveitar. O que importa é que a gente saiu com resultado positivo. Pude ajudar a minha equipe, além do gol dentro de campo, com empenho e dedicação. Agora é continuar essa crescente para conquistarmos nosso objetivo no final da temporada”, disse.