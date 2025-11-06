Cursos, leituras e remissão: Robinho tem pena reduzida pela Justiça de São Paulo

Saiba como os comportamentos de Robson de Souza, condenado por estupro, influenciaram na decisão e quanto cada um interfere no cálculo total / Crédito: Jogada 10

A Justiça de São Paulo concedeu remição de 69 dias na pena de prisão de Robson de Souza, o Robinho, por seus compromissos com atividades educacionais na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, a P2 de Tremembé. Publicada no fim de outubro, a decisão considerou 464 horas de estudos, 11 cursos e a leitura de cinco livros por parte do ex-jogador, condenado por estupro coletivo na Itália.

Robson está detido desde março de 2024 e cumpre pena de nove anos em regime fechado pelo crime na Itália. Validada pelo Ministério Público de São Paulo, a redução segue segue as diretrizes da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) — regulamentadora dos critérios para este tipo de remição no sistema prisional brasileiro. Seguindo os documentos do processo, o detento cumpriu carga horária de 464h em conteúdos equivalentes ao Ensino Médio e participou de 11 cursos oferecidos por meio da Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel (Funap). A instituição atua com oficinas e atividades voltadas à ressocialização por meio da educação e do trabalho. O desempenho do ex-jogador nas atividades propostas resultou em 49 dias remidos da pena, que agora resultam em 69 dias totais. Isso porque o detento cumpriu requisitos de leitura e já havia, no início do ano, concluído um curso profissionalizante em Eletrônica Básica, Rádio e TV, com carga de 600 horas, avaliação por questionário e certificado. Leitura contribui para remição Paralelamente aos estudos regulares e profissionalizantes, o detento também leu cinco obras literárias desde que chegou a Tremembé. Vale frisar que a legislação permite o abatimento de quatro dias de pena por cada livro concluído na prisão, ou seja, Robson garantiu outros 20 dias reduzidos. Totalizando, portanto, 69 dias.

A decisão judicial não especifica quais livros foram lidos, tampouco os cursos realizados, mas destaca que as atividades estão registradas conforme os trâmites legais. Além disso, autoridades responsáveis internamente também têm acompanhado e monitorado seus afazeres. Defesa de Robinho tenta transferência O Judiciário negou, recentemente, um pedido da defesa para transferência do detento a outro presídio em São Paulo. Alegando boa conduta e ausência de registros disciplinares, os advogados do ex-atleta sugeriram que seu cliente fosse encaminhado para centros de ressocialização em Bragança Paulista, Limeira ou Rio Claro. Robson de Souza cumpre pena por crime de estupro coletivo, ocorrido em 2013, em Milão, proferida pela Justiça italiana. Em 204, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil homologou a condenação e permitiu que o cumprimento da condenação ocorresse em território nacional.

Segundo a administração da penitenciária, o detento vive em uma cela de dois por quatro metros de área e divide o espaço. Robson, aliás, nega qualquer tipo de privilégios ou mordomia dentro da unidade. Rotina em Tremembé Em vídeo divulgado pelo Conselho da Comunidade de Taubaté — entidade que acompanha o cumprimento de penas na região — Robinho aparece ao lado de outros detentos e afirma não receber qualquer tratamento diferenciado.