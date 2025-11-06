Cuiabá x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Pressionados, Dourado e Esmeraldino se enfrentam em duelo que pode ser fatal para o sonho do acesso / Crédito: Jogada 10

A 36ª rodada da Série B apresenta um confronto entre duas equipes que viram o acesso ficar mais difícil. Nesta sexta-feira (7), o Cuiabá recebe o Goiás, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal. Ambas as equipes vêm de derrotas e precisam da vitória para seguir sonhando com a elite. O duelo é de vida ou morte, principalmente para os donos da casa. O Cuiabá, 11º colocado, viu suas chances de acesso praticamente acabarem após a última derrota. Já o Goiás, que caiu para a 7ª posição, está a apenas um ponto do G4 e sabe que um triunfo fora de casa é obrigatório para se manter na briga.

Onde assistir A partida entre Cuiabá x Goiás, pela 36ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+. Como chega o Cuiabá O Cuiabá chega para a partida desanimado. A recente derrota para o Amazonas complicou muito a situação do time, que agora está a seis pontos de distância do G4, restando poucas rodadas. O Dourado joga suas últimas fichas para tentar um milagre na competição. Para esta partida, o time ao menos conta com os retornos de David e Max, que cumpriram suspensão e reforçam a equipe. Por outro lado, o técnico terá o desfalque de Sander, o que forçará uma mudança no sistema defensivo da equipe. Como chega o Goiás O Goiás chega a Cuiabá também pressionado por uma derrota em casa para o Athletico-PR. O resultado foi péssimo para o Esmeraldino, que caiu três posições e saiu do G4. Agora, a equipe comandada por Fábio Carille está em 7º lugar, mas a apenas um ponto do grupo de acesso, e encara o jogo como uma final.