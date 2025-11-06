Cuiabá x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Cuiabá x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragemPressionados, Dourado e Esmeraldino se enfrentam em duelo que pode ser fatal para o sonho do acesso
A 36ª rodada da Série B apresenta um confronto entre duas equipes que viram o acesso ficar mais difícil. Nesta sexta-feira (7), o Cuiabá recebe o Goiás, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal. Ambas as equipes vêm de derrotas e precisam da vitória para seguir sonhando com a elite.
O duelo é de vida ou morte, principalmente para os donos da casa. O Cuiabá, 11º colocado, viu suas chances de acesso praticamente acabarem após a última derrota. Já o Goiás, que caiu para a 7ª posição, está a apenas um ponto do G4 e sabe que um triunfo fora de casa é obrigatório para se manter na briga.
Onde assistir
A partida entre Cuiabá x Goiás, pela 36ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o Cuiabá
O Cuiabá chega para a partida desanimado. A recente derrota para o Amazonas complicou muito a situação do time, que agora está a seis pontos de distância do G4, restando poucas rodadas. O Dourado joga suas últimas fichas para tentar um milagre na competição.
Para esta partida, o time ao menos conta com os retornos de David e Max, que cumpriram suspensão e reforçam a equipe. Por outro lado, o técnico terá o desfalque de Sander, o que forçará uma mudança no sistema defensivo da equipe.
Como chega o Goiás
O Goiás chega a Cuiabá também pressionado por uma derrota em casa para o Athletico-PR. O resultado foi péssimo para o Esmeraldino, que caiu três posições e saiu do G4. Agora, a equipe comandada por Fábio Carille está em 7º lugar, mas a apenas um ponto do grupo de acesso, e encara o jogo como uma final.
A situação do time é complicada pelo alto número de desfalques. Wellington Rato, Marcão, Diego Caito e Esli estão lesionados. Além deles, Luiz Felipe cumpre suspensão. Para piorar, o volante Gonzalo Freitas é tratado como dúvida, o que pode gerar ainda mais mudanças no time.
CUIABÁ X GOIÁS
Série B do Brasileiro – 36ª rodada
Data e hora: 07 de novembro de 2025 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
CUIABÁ: Luan Polli; Nathan, Patrick De Lucca e Bruno Alves; Matheusinho, David, Denilson e Max; Alejandro Martínez, Carlos Alberto e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.
GOIÁS: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Titi (Messias), Anthony e Lucas Lovat (Moraes); Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus (Brayann), Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Fábio Carille.
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Corrêa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir: Disney+
