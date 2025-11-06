Crystal Palace bate o AZ Alkmaar e volta a vencer na Conference League

Crystal Palace bate o AZ Alkmaar e volta a vencer na Conference LeagueSarr marca duas vezes na vitória dos ingleses sobre os holandeses, nesta quinta. Águias ficam a uma posição da zona para as oitavas
O Crystal Palace foi consistente e voltou a vencer na Conference League. Nesta quinta-feira (6), o time inglês bateu o AZ Alkmaar por 3 a 1, no Selhurst Park, em Londres, pela 3ª rodada da fase de liga da competição. Maxence Lacroix e Ismaila Sarr, duas vezes, fizeram para as Águias. Por outro lado, Sven Mijnan fez o único para os holandeses.
Com o resultado, o Crystal Palace pega o elevador e vai para nonacolocação, com seis pontos, na Conference League. Agora, o time está a uma posição para zona de classificação às oitavas de final. O AZ Alkmaar, entretanto, fica na 26ª posição, com três somados. Assim, está fora de classificação até mesmo para os playoffs das oitavas.
Como foi a vitória do Crystal Palace sobre o AZ Alkmaar
O Crystal Palace foi dominante na primeira etapa contra o AZ Alkmaar. As Águias começaram com grande pressão em busca do gol. Ismaila Sarr e Will Hughes colocaram bolas na trave. Além disso, Mateta teve a chance, em pênalti, de abrir o placar, mas cobrou mal e errou a cobrança. Os donos da casa não se abateram. Pouco tempo depois, Maxence Lacroix balançou as redes e abriu o placar. O lance houve análise do VAR. O AZ, por sua vez, ainda conseguiu equilibrar o jogo após sofrer o gol. Entretanto, nos minutos finais, Ismaila Sarr ampliou o marcador.
Na segunda etapa, o time comandado por Oliver Glasner iniciou a partida sob controle e teve chances. No entanto, por um erro de marcação Sven Mijnan aproveitou a sobra na área e diminuiu o marcar. A equipe holandesa parecia crescer na partida, porém Ismaila Sarr recebeu em profundidade e deslocou na saída do goleiro para marcar o seu segundo gol do jogo. Depois do gol, as equipes criaram poucas situações de gols e valorizaram a marcação. O AZ até tentava, mas cometeu muitos erros no setor final de campo.
Próximos desafios
Agora, o Crystal Palace foca no confronto contra o Brighton, no domingo, às 11h (de Brasília), também no Selhurst Park pela 11ª rodada da Premier League. A equipe, aliás, ocupa a nona colocação, com 16 pontos. Do outro lado, o AZ enfrenta o PSV, também no mesmo dia, às 12h45 (de Brasília). Os holandeses, aliás, estão na terceira posição, com 24 pontos, quatro a menos que o líder Feyenoord.
Jogos da 3ª rodada da fase de liga da Conference League
Shakhtar Donetsk 2×0 Breidablik
Sparta Praga 0x0 Raków
Mainz 2×1 Fiorentina
Celje 2×1 Legia Varsóvia
KuPS 3×1 Slovan Bratislava
AEK Atenas 1×1 Shamrock Rovers
Samsunspor 3×0 Hamrun Spartans
AEK Larnaca 0x0 Aberdeen
Noah 1×2 Sigma
Rapid Viena 0x1 Universitatea Craiova
Dínamo de Kiev 6×0 Zrinjski
Crystal Palace 3×1 AZ Alkmaar
Rayo Vallecano 3×2 Lech Poznan
Lincoln Red Imps 1×1 Rijeka
Shkëndija 1×1 Jagiellonia
Häcken 1×2 Strasbourg
Lausanne 1×1 Omonoia
Shelbourne 0x1 Drita