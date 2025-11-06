Cristiano Ronaldo diz que “chamaria mais atenção” que Beckham em Copacabana: “Sou perfeito”Craque português afirma que inglês tem "rosto bonito, mas o resto é normal" e que venceria "disputa" hipotética na praia carioca
A autoestima de Cristiano Ronaldo segue inabalável. Em uma nova entrevista ao jornalista Piers Morgan, o craque português respondeu a uma pergunta sobre quem chamaria mais atenção em Copacabana, ele ou David Beckham, caso não fossem famosos. O atacante, aliás, não teve dúvidas em sua resposta.
“Eu. 100%. Até ele (Beckham) sabe disso”, disparou o jogador do Al-Nassr.
O português, inclusive, foi além em sua justificativa, diminuindo a aparência do ex-jogador inglês. Segundo Cristiano Ronaldo, Beckham não se compara a ele.
“O rosto dele é bonito, mas o resto é normal”, alfinetou o craque.
Em seguida, ele completou com sua avaliação pessoal:
“Eu não sou normal, eu sou perfeito”.
Cristiano Ronaldo em Copacabana?
A pergunta de Piers Morgan, na verdade, usou a praia de Copacabana como cenário hipotético. Cristiano Ronaldo, então, analisou a situação.
“Depende. Acho que não tem a ver apenas com o rosto. É o pacote completo”, disse.
O atacante, portanto, se imaginou na situação.
“Imagina se eu não fosse o Cristiano, fosse um rapaz normal, com uma sunga vermelha, em Copacabana… Você acha que eu não teria chances?”
Enquanto a comparação de beleza agita as redes sociais, o jogador foca no próximo compromisso. O Al-Nassr, time de CR7, volta a campo neste sábado (08/11), às 10h50 (de Brasília). O time enfrenta o Neom, fora de casa, pelo Campeonato Saudita.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.