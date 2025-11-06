Cristiano Ronaldo diz que “chamaria mais atenção” que Beckham em Copacabana: “Sou perfeito”

Craque português afirma que inglês tem "rosto bonito, mas o resto é normal" e que venceria "disputa" hipotética na praia carioca / Crédito: Jogada 10

A autoestima de Cristiano Ronaldo segue inabalável. Em uma nova entrevista ao jornalista Piers Morgan, o craque português respondeu a uma pergunta sobre quem chamaria mais atenção em Copacabana, ele ou David Beckham, caso não fossem famosos. O atacante, aliás, não teve dúvidas em sua resposta. “Eu. 100%. Até ele (Beckham) sabe disso”, disparou o jogador do Al-Nassr.

O português, inclusive, foi além em sua justificativa, diminuindo a aparência do ex-jogador inglês. Segundo Cristiano Ronaldo, Beckham não se compara a ele. “O rosto dele é bonito, mas o resto é normal”, alfinetou o craque. Em seguida, ele completou com sua avaliação pessoal: “Eu não sou normal, eu sou perfeito”.

Cristiano Ronaldo em Copacabana? A pergunta de Piers Morgan, na verdade, usou a praia de Copacabana como cenário hipotético. Cristiano Ronaldo, então, analisou a situação. “Depende. Acho que não tem a ver apenas com o rosto. É o pacote completo”, disse. O atacante, portanto, se imaginou na situação.