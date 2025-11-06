Crespo elogia entrega do São Paulo e destaca improviso de Ferreira: “A base está sólida”

“Nunca é fácil jogar com o Flamengo, tem muita qualidade. Acho que o time esteve muito bem, o empate está bom. Uma lástima no final, porque acreditávamos na virada, mas acabar o jogo com essa sensação é bem legal, ainda mais pelo momento atual do Flamengo”, avaliou Crespo, em coletiva após a partida.

O técnico Hernán Crespo deixou o gramado da Vila Belmiro satisfeito com o desempenho do São Paulo no empate por 2 a 2 contra o Flamengo, nesta quarta-feira (05/11), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem a vitória, o argentino valorizou o empenho da equipe diante de um dos elencos mais fortes do país.

A principal novidade da noite foi a improvisação de Ferreira como ala-esquerdo, função que o atacante desempenhou pela primeira vez no São Paulo. Apesar da inexperiência na posição, o camisa 11 foi um dos destaques da partida e marcou o gol que garantiu o empate na reta final. Crespo explicou a escolha e destacou a evolução tática da equipe nos últimos meses.

“Construímos uma ideia, uma identidade, e depois começamos a ver coisas que poderíamos arriscar, o que poderíamos modificar. Quando eles assimilaram o que pretendíamos, começamos a fazer isso. Se você ver, colocamos o Ferreira na ala esquerda quando todos pensavam que íamos jogar com um lateral esquerdo. Todo o time dava garantias para que pudéssemos jogar de determinado jeito. A base está sólida, então agora estamos tentando coisas. Hoje tentamos algo diferente, apoiados na base que construímos ao longo dos últimos meses”, explicou o técnico.

Crespo vê maturidade no elenco do São Paulo

Mesmo com características ofensivas, Ferreira mostrou comprometimento defensivo e ajudou o time a segurar as investidas do Flamengo pelo setor esquerdo. Para Crespo, o sucesso da aposta passa pela maturidade coletiva do elenco.

“A tarefa do Ferreira era defender e atacar. Você pode fazer esse tipo de coisa quando a identidade é muito sólida. Eles já sabem que pelo meio temos que marcar, então podemos começar a fazer essas coisas, mas para isso é preciso de tempo. Tentamos, hoje deu certo, porque ele jogou bem. A chave do jogo era um contra um, Ferreirinha contra Emerson Royal. Ele acabou sendo o melhor do jogo, fez o gol, então deu certo. Muitas vezes temos que tentar fazer coisas, hoje deu certo, mas muitas vezes não dá”, completou.