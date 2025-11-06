Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians treina, e Garro não preocupa para jogo com Ceará; volante deve ser desfalque

Corinthians treina, e Garro não preocupa para jogo com Ceará; volante deve ser desfalque

Meia argentino colocou gelo em um dos joelhos e deixou os torcedores preocupados. Já meio-campista passará por exames
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira (6) após perder por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grupo de jogadores voltou de Bragança Paulista para São Paulo durante a madrugada, dormiu no CT e, pela manhã, iniciou a preparação para enfrentar o Ceará, no próximo domingo. A boa notícia é que o meia Rodrigo Garro, que deixou o campo com uma bolsa de gelo no joelho, não preocupa.

De acordo com o divulgado pelo Timão, os atletas que atuaram por 45 ou mais fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. Os demais foram a campo e fizeram uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.

Garro, que logo colocou uma bolsa de gelo no joelho após sair de campo, não preocupa a comissão técnica. Afinal, o Corinthians revelou que o tratamento é preventivo e costuma ser adotado em todos os jogos.

Por outro lado, o volante Raniele, que deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores musculares, passará por exames médicos. Assim, a tendência é que ele desfalque o Timão contra o Ceará, na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília) do próximo domingo.

Os jogadores do Corinthians voltam a trabalhar no CT na manhã desta sexta-feira. A equipe ainda sonha com uma vaga na próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro. Atualmente, soma 42 pontos, na décima posição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar