Corinthians treina, e Garro não preocupa para jogo com Ceará; volante deve ser desfalque

Meia argentino colocou gelo em um dos joelhos e deixou os torcedores preocupados. Já meio-campista passará por exames / Crédito: Jogada 10

O Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira (6) após perder por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grupo de jogadores voltou de Bragança Paulista para São Paulo durante a madrugada, dormiu no CT e, pela manhã, iniciou a preparação para enfrentar o Ceará, no próximo domingo. A boa notícia é que o meia Rodrigo Garro, que deixou o campo com uma bolsa de gelo no joelho, não preocupa. De acordo com o divulgado pelo Timão, os atletas que atuaram por 45 ou mais fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. Os demais foram a campo e fizeram uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.