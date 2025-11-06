Corinthians tem três desfalques e duas dúvidas para enfrentar o Ceará

Martínez e Charles foram expulsos, Carrillo levou o terceiro amarelo, e Timão ainda monitora as condições físicas de Raniele e Garro / Crédito: Jogada 10

O Corinthians voltará a campo no próximo domingo (09/11), diante do Ceará, com problemas para escalar o time. Após a derrota por 2 a 1 para o RB Bragantino, nesta quarta-feira (05/11), no Estádio Cícero de Souza Marques, o técnico Dorival Júnior perdeu três jogadores por suspensão e ainda ganhou duas preocupações médicas. Os meias José Martínez e Charles foram expulsos durante o confronto, enquanto André Carrillo recebeu o terceiro cartão amarelo e também está fora do duelo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, na Neo Química Arena.

Martínez levou o primeiro cartão aos 28 minutos do primeiro tempo, por falta em Jhon Jhon. Ele acabou expulso aos 14 minutos da etapa final, após se desentender com Gustavo Marques em disputa dentro da área. Charles, por sua vez, acabou sendo advertido nos acréscimos, aos 50 minutos do segundo tempo, por confusão com jogadores do Bragantino. A princípio, ele ficaria fora apenas por acúmulo de cartões, mas a árbitra Edina Alves reviu a situação e transformou o amarelo em vermelho direto, agravando o desfalque. Já Carrillo, que entrou no lugar de Breno Bidon aos 20 minutos do segundo tempo, foi advertido por reclamação apenas cinco minutos depois, completando a série de três cartões e ficando suspenso automaticamente. Corinthians também tem preocupação por lesão Além dos suspensos, o Corinthians ainda tem dois atletas em observação. O volante Raniele sentiu dores na virilha direita e precisou deixar o campo aos 24 minutos do primeiro tempo. O jogador havia retornado de suspensão e tentava consolidar sua sequência após um histórico recente de problemas musculares. Afinal, em setembro, ele ficou três semanas afastado por lesão na coxa esquerda. O substituto foi o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que passou a formar a linha de três defensores com Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca.