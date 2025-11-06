Corinthians é multado por incidentes no dérbi da Copa do Brasil

Corinthians é multado por incidentes no dérbi da Copa do BrasilTimão recebeu multa de R$ 20 mil por conta de objetos arremessados em campo no clássico contra o Palmeiras
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) multou, nesta quinta-feira (06), o Corinthians em R$ 20 mil por conta de objetos arremessados em campo no clássico contra o Palmeiras. A partida aconteceu no dia 30 de julho, válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
O clube acabou sendo enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê pena de até R$ 100 mil para esse tipo de caso. Entretanto, os auditoress da 3ª Comissão Disciplinar do STJD acompanharam o voto do relator Rafael Bozzano. Com isso, o Timão recebeu apenas um quinto do valor máximo.
Em outro caso, julgado pela 6ª Comissão Disciplinar, o Corinthians foi absolvido em um caso parecido. Os auditores isentaram o clube de responsabilidade por objetos arremessados no clássico contra o Palmeiras, válido pelo Brasileirão, no dia 31 de agosto. Para a turma, o Timão conseguiu tomar as medidas cabíveis, como a identificação dos torcedores responsáveis pelos incidentes.
