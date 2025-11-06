Corinthians é multado por incidentes no dérbi da Copa do Brasil

Timão recebeu multa de R$ 20 mil por conta de objetos arremessados em campo no clássico contra o Palmeiras

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) multou, nesta quinta-feira (06), o Corinthians em R$ 20 mil por conta de objetos arremessados em campo no clássico contra o Palmeiras. A partida aconteceu no dia 30 de julho, válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O clube acabou sendo enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê pena de até R$ 100 mil para esse tipo de caso. Entretanto, os auditoress da 3ª Comissão Disciplinar do STJD acompanharam o voto do relator Rafael Bozzano. Com isso, o Timão recebeu apenas um quinto do valor máximo.