Com novo vermelho de Plata, Flamengo acumula nove expulsões na temporada

Nos últimos dois meses, o Rubro-Negro teve seis expulsões, com nove no total da temporada. Contudo, evita responsabilizar o equatoriano pelos pontos perdidos, fora de casa, na reta final da competição. A informação é do portal “ge”.

O Flamengo voltou a ter dor de cabeça com expulsões na temporada. Afinal, a equipe carioca vencia o São Paulo, na Vila Belmiro, mas Gonzalo Plata recebeu o vermelho pela terceira vez (um deles anulado) em dois meses. Diante disso, os comandados do técnico Filipe Luís não resistiram à pressão e sofreram o gol de empate (2 a 2), que ajudou o Palmeiras na luta pelo título do Brasileirão.

“Punições sempre dependem da diretoria do clube. É claro que eu participo. Mas o que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, eu estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável pela equipe, sou o responsável por um empate como esse”, analisou Filipe Luís.

Punição depende da diretoria

Uma possível punição ficará a cargo da diretoria, que multou Wallace Yan depois da expulsão contra o Bahia, em Salvador. Plata, por sua vez, foi expulso diante do Estudiantes, algo anulado por erro de arbitragem, e contra o Racing, na semifinal da Libertadores. Por este motivo, o jogador está fora da decisão diante do Alviverde, no dia 29, em Lima, no Peru.

“O Plata tem um coração gigantesco, é um garoto novo, novo como eu. Damos todo apoio e suporte. Na situação da Libertadores nós apoiamos ele e não vamos deixar de apoiar. É um grupo, uma família. Vamos nos unir ainda mais. O que tem que conversar com ele o clube, o Filipe e o pessoal de cima que vai conversar. O grupo dá o apoio e suporte que ele precisa para estar com a cabeça tranquila. Não vou mentir, hoje prejudicou um pouco porque veio o empate. Se fosse vitória estava tudo certo. Foi expulso, beleza, mas entendo que prejudicou. Temos de dar todo o suporte e carinho. É um garoto novo e tenho certeza que vai aprender. É um moleque de coração bom e tem um talento gigantesco”, defendeu Lino.