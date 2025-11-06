Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com novo vermelho de Plata, Flamengo acumula nove expulsões na temporada

Equipe vencia o São Paulo, na Vila Belmiro, mas cedeu o empate após ficar com um a menos, quando equatoriano foi expulso
O Flamengo voltou a ter dor de cabeça com expulsões na temporada. Afinal, a equipe carioca vencia o São Paulo, na Vila Belmiro, mas Gonzalo Plata recebeu o vermelho pela terceira vez (um deles anulado) em dois meses. Diante disso, os comandados do técnico Filipe Luís não resistiram à pressão e sofreram o gol de empate (2 a 2), que ajudou o Palmeiras na luta pelo título do Brasileirão.

Nos últimos dois meses, o Rubro-Negro teve seis expulsões, com nove no total da temporada. Contudo, evita responsabilizar o equatoriano pelos pontos perdidos, fora de casa, na reta final da competição. A informação é do portal “ge”.

“Punições sempre dependem da diretoria do clube. É claro que eu participo. Mas o que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, eu estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável pela equipe, sou o responsável por um empate como esse”, analisou Filipe Luís.

Punição depende da diretoria

Uma possível punição ficará a cargo da diretoria, que multou Wallace Yan depois da expulsão contra o Bahia, em Salvador. Plata, por sua vez, foi expulso diante do Estudiantes, algo anulado por erro de arbitragem, e contra o Racing, na semifinal da Libertadores. Por este motivo, o jogador está fora da decisão diante do Alviverde, no dia 29, em Lima, no Peru.

“O Plata tem um coração gigantesco, é um garoto novo, novo como eu. Damos todo apoio e suporte. Na situação da Libertadores nós apoiamos ele e não vamos deixar de apoiar. É um grupo, uma família. Vamos nos unir ainda mais. O que tem que conversar com ele o clube, o Filipe e o pessoal de cima que vai conversar. O grupo dá o apoio e suporte que ele precisa para estar com a cabeça tranquila. Não vou mentir, hoje prejudicou um pouco porque veio o empate. Se fosse vitória estava tudo certo. Foi expulso, beleza, mas entendo que prejudicou. Temos de dar todo o suporte e carinho. É um garoto novo e tenho certeza que vai aprender. É um moleque de coração bom e tem um talento gigantesco”, defendeu Lino.

Por fim, o Flamengo, que soma 65 pontos, volta a campo no domingo (9), para medir forças com o Santos, às 18h30, no Maracanã. Após o tropeço, a equipe pode ver o Palmeiras aumentar a diferença na liderança para três pontos, caso vença o Santos.

