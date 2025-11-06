Com Flaco López, Argentina divulga os convocados para amistoso contra Angola

Atacante desfalcará o Palmeiras no jogo contra o Santos, no dia 15 de novembro, na Vila Belmiro. Mais uma baixa para o Verdão / Crédito: Jogada 10

O técnico Lionel Scaloni divulgou a lista de convocados da Argentina para o amistoso diante de Angola e chamou o atacante Flaco López, do Palmeiras. Dessa maneira, ele não enfrenta o Santos, no sábado (15 de novembro), em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do jogador do Verdão, o treinador levará para o jogo o astro Lionel Messi. A partida será realizada no dia 14. É a terceira convocação do atacante do Palmeiras, de 24 anos, que esteve na lista da Argentina nas duas últimas Datas Fifa. Aliás, ele ficou em campo por 63 minutos na goleada por 6 a 0 contra Porto Rico, no dia 14 de outubro.

A baixa preocupa o Palmeiras. Afinal, a equipe já não contará com Vitor Roque, convocado por Carlo Ancelotti para defender o Brasil nos jogos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18, respectivamente. Por outro lado, o volante Aníbal Moreno, cotado para defender os portenhos no amistoso, não esteve entre os chamados por Scaloni. Antes de anunciar a lista, o presidente da AFA, Claudio Tapia, ao lado do treinador, disse que não estariam presentes os atletas que atuam no futebol argentino, para não prejudicar os clubes do país. Confira os convocados da Argentina para amistoso contra Angola GOLEIROS: Geronimo Rulli (Olympique Marseille/FRA) e Walter Benítez (Crystal Palace/ING). DEFENSORES: Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP), Juan Foyth (Villarreal/ESP), Cristian Romero (Tottenham/ING), Nicolás Otamendi (Benfica/POR), Marcos Senesi (AFC Bournemouth/ING), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon/FRA).