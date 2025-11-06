Ceará x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Arquirrivais se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h, pela 32ª rodada do Brasileirão

Os arquirrivais Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h, em partida válida pelo complemento da 32ª rodada do Brasileirão, no Castelão. As duas equipes, principalmente o Tricolor, brigam contra o rebaixamento.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha as emoções do encontro, ao vivo, a partir de 18h30, com narração de Diego Mazur, comentários de Thiago Hugolini e reportagens de Raphael Almeida.