CBF sorteia mando da decisão da Copa do Brasil Feminina

Final da competição entre Palmeiras e Ferroviária terá mando grená e acontece no dia 19 de novembro / Crédito: Jogada 10

A CBF realizou nesta quinta-feira (06), o sorteio da grande decisão da Copa do Brasil Feminina, em sua sede, no Rio de Janeiro. O duelo entre Ferroviária e Palmeiras acontecerá no dia 19 de novembro, com mando da Locomotiva. Com isso, a final, que acontece em jogo único, deve ocorrer na Fonte Luminosa, em Araraquara, marcado para o dia 19 de novembro. O evento contou com a presença do treinador da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, e da diretora de competições da CBF, Aline Pellegrino. A Copa do Brasil não era disputada desde 2016 e terá uma decisão 100% paulista.