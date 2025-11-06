CBF sorteia mando da decisão da Copa do Brasil Feminina

CBF sorteia mando da decisão da Copa do Brasil FemininaFinal da competição entre Palmeiras e Ferroviária terá mando grená e acontece no dia 19 de novembro
A CBF realizou nesta quinta-feira (06), o sorteio da grande decisão da Copa do Brasil Feminina, em sua sede, no Rio de Janeiro. O duelo entre Ferroviária e Palmeiras acontecerá no dia 19 de novembro, com mando da Locomotiva. Com isso, a final, que acontece em jogo único, deve ocorrer na Fonte Luminosa, em Araraquara, marcado para o dia 19 de novembro.
O evento contou com a presença do treinador da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, e da diretora de competições da CBF, Aline Pellegrino. A Copa do Brasil não era disputada desde 2016 e terá uma decisão 100% paulista.
As Palestrinas chegam à final pela primeira vez. A campanha alviverde começou com vitória contra o Avaí/Kindermann. Depois, eliminaram América Mineiro, Sport e golearam o São Paulo por 4 a 0 na semifinal. Até aqui, a defesa do Palmeiras se destaca, por não ter sofrido nenhum gol na competição.
Já as Guerreiras Grenás estão em sua terceira final, tendo conquistado o título em 2014. A Ferroviária iniciou sua campanha goleando o Coritiba por 5 a 1. Depois, eliminou o Vitória, o Internacional e bateu o Bahia por 2 a 0 na semifinal.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.