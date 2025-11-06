Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF sorteia mando da decisão da Copa do Brasil Feminina

Final da competição entre Palmeiras e Ferroviária terá mando grená e acontece no dia 19 de novembro
A CBF realizou nesta quinta-feira (06), o sorteio da grande decisão da Copa do Brasil Feminina, em sua sede, no Rio de Janeiro. O duelo entre Ferroviária e Palmeiras acontecerá no dia 19 de novembro, com mando da Locomotiva. Com isso, a final, que acontece em jogo único, deve ocorrer na Fonte Luminosa, em Araraquara, marcado para o dia 19 de novembro.

O evento contou com a presença do treinador da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, e da diretora de competições da CBF, Aline Pellegrino. A Copa do Brasil não era disputada desde 2016 e terá uma decisão 100% paulista.

As Palestrinas chegam à final pela primeira vez. A campanha alviverde começou com vitória contra o Avaí/Kindermann. Depois, eliminaram América Mineiro, Sport e golearam o São Paulo por 4 a 0 na semifinal. Até aqui, a defesa do Palmeiras se destaca, por não ter sofrido nenhum gol na competição.

Já as Guerreiras Grenás estão em sua terceira final, tendo conquistado o título em 2014. A Ferroviária iniciou sua campanha goleando o Coritiba por 5 a 1. Depois, eliminou o Vitória, o Internacional e bateu o Bahia por 2 a 0 na semifinal.

