CBF divulga áudio de expulsão polêmica do Corinthians contra o Bragantino

CBF divulga áudio de expulsão polêmica do Corinthians contra o BragantinoDiálogo mostra indecisão da equipe de arbitragem no lance que resultou no cartão vermelho ao volante Charles, do Timão
A CBF divulgou o vídeo com o áudio da análise do VAR sobre a expulsão do volante Charles, do Corinthians, durante a derrota por 2 a 1 para o RB Bragantino, nesta quarta-feira (05/11), em Bragança Paulista. As gravações mostram que a decisão foi marcada por dúvidas e contradições entre a árbitra Edina Alves e a assistente Fabrini Bevilaqua Costa.
Charles havia entrado aos 41 minutos do segundo tempo e foi expulso dez minutos depois, após se envolver em uma confusão com os jogadores Vanderlan e Jhon Jhon. No lance, o volante empurra o lateral do Bragantino e, na sequência, acerta um tapa no rosto de Jhon Jhon. Assim que o fato ocorreu, Fabrini alertou a árbitra.
“Manda embora, Edna. Deu um tapa na cara”, disse a assistente.
Instantes depois, porém, ela demonstrou incerteza sobre o contato.
“Eu vejo um tapa, mas eu não sei se acerta ou se ele finge que acerta.”
Edina Alves, que havia mostrado inicialmente o cartão amarelo, questionou a auxiliar após a intervenção do VAR.
“Foi amarelo ali. Ô Fabrini, se você viu tapa na cara…”
A assistente respondeu.
“Eu vejo um tapa do 35, mas eu não sei se acerta. Eu estava longe”.
Após o diálogo, o jogo foi paralisado e o cartão vermelho foi mostrado diretamente ao corintiano. O VAR confirmou a decisão.
“Checado e confirmado. O número 35 desfere um tapa no rosto do seu adversário”.
De acordo com a súmula, Edina retirou o cartão amarelo e manteve apenas o vermelho, o que faz com que Charles siga com os dois amarelos acumulados anteriormente.
Corinthians na bronca com a arbitragem
A arbitragem do confronto gerou forte reação nos bastidores do Corinthians. O técnico Dorival Júnior, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o presidente Osmar Stabile criticaram publicamente a condução do jogo e cobraram explicações da CBF.
Além de Charles, o meia José Martínez também foi expulso após receber dois cartões amarelos, o segundo deles em um lance de disputa na área que o ex-árbitro e comentarista PC de Oliveira classificou como “normal”.
O Corinthians terminou o jogo com nove jogadores em campo. Além disso, perdeu André Carrillo, suspenso para o duelo contra o Ceará, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.