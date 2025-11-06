Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF divulga áudio de expulsão polêmica do Corinthians contra o Bragantino

CBF divulga áudio de expulsão polêmica do Corinthians contra o Bragantino

Diálogo mostra indecisão da equipe de arbitragem no lance que resultou no cartão vermelho ao volante Charles, do Timão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A CBF divulgou o vídeo com o áudio da análise do VAR sobre a expulsão do volante Charles, do Corinthians, durante a derrota por 2 a 1 para o RB Bragantino, nesta quarta-feira (05/11), em Bragança Paulista. As gravações mostram que a decisão foi marcada por dúvidas e contradições entre a árbitra Edina Alves e a assistente Fabrini Bevilaqua Costa.

Charles havia entrado aos 41 minutos do segundo tempo e foi expulso dez minutos depois, após se envolver em uma confusão com os jogadores Vanderlan e Jhon Jhon. No lance, o volante empurra o lateral do Bragantino e, na sequência, acerta um tapa no rosto de Jhon Jhon. Assim que o fato ocorreu, Fabrini alertou a árbitra.

“Manda embora, Edna. Deu um tapa na cara”, disse a assistente.

Instantes depois, porém, ela demonstrou incerteza sobre o contato.

“Eu vejo um tapa, mas eu não sei se acerta ou se ele finge que acerta.”

Edina Alves, que havia mostrado inicialmente o cartão amarelo, questionou a auxiliar após a intervenção do VAR.

“Foi amarelo ali. Ô Fabrini, se você viu tapa na cara…”

A assistente respondeu.

“Eu vejo um tapa do 35, mas eu não sei se acerta. Eu estava longe”.

Após o diálogo, o jogo foi paralisado e o cartão vermelho foi mostrado diretamente ao corintiano. O VAR confirmou a decisão.

“Checado e confirmado. O número 35 desfere um tapa no rosto do seu adversário”.

De acordo com a súmula, Edina retirou o cartão amarelo e manteve apenas o vermelho, o que faz com que Charles siga com os dois amarelos acumulados anteriormente.

Corinthians na bronca com a arbitragem

A arbitragem do confronto gerou forte reação nos bastidores do Corinthians. O técnico Dorival Júnior, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o presidente Osmar Stabile criticaram publicamente a condução do jogo e cobraram explicações da CBF.

Além de Charles, o meia José Martínez também foi expulso após receber dois cartões amarelos, o segundo deles em um lance de disputa na área que o ex-árbitro e comentarista PC de Oliveira classificou como “normal”.

O Corinthians terminou o jogo com nove jogadores em campo. Além disso, perdeu André Carrillo, suspenso para o duelo contra o Ceará, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians cbf

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar