CBF divulga áudio de expulsão polêmica do Corinthians contra o Bragantino

Diálogo mostra indecisão da equipe de arbitragem no lance que resultou no cartão vermelho ao volante Charles, do Timão / Crédito: Jogada 10

A CBF divulgou o vídeo com o áudio da análise do VAR sobre a expulsão do volante Charles, do Corinthians, durante a derrota por 2 a 1 para o RB Bragantino, nesta quarta-feira (05/11), em Bragança Paulista. As gravações mostram que a decisão foi marcada por dúvidas e contradições entre a árbitra Edina Alves e a assistente Fabrini Bevilaqua Costa. Charles havia entrado aos 41 minutos do segundo tempo e foi expulso dez minutos depois, após se envolver em uma confusão com os jogadores Vanderlan e Jhon Jhon. No lance, o volante empurra o lateral do Bragantino e, na sequência, acerta um tapa no rosto de Jhon Jhon. Assim que o fato ocorreu, Fabrini alertou a árbitra.

“Manda embora, Edna. Deu um tapa na cara”, disse a assistente. Instantes depois, porém, ela demonstrou incerteza sobre o contato. “Eu vejo um tapa, mas eu não sei se acerta ou se ele finge que acerta.” Edina Alves, que havia mostrado inicialmente o cartão amarelo, questionou a auxiliar após a intervenção do VAR.

“Foi amarelo ali. Ô Fabrini, se você viu tapa na cara…” A assistente respondeu. “Eu vejo um tapa do 35, mas eu não sei se acerta. Eu estava longe”.

Após o diálogo, o jogo foi paralisado e o cartão vermelho foi mostrado diretamente ao corintiano. O VAR confirmou a decisão. “Checado e confirmado. O número 35 desfere um tapa no rosto do seu adversário”. De acordo com a súmula, Edina retirou o cartão amarelo e manteve apenas o vermelho, o que faz com que Charles siga com os dois amarelos acumulados anteriormente.