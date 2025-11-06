Cássio reforça foco do Cruzeiro no G-4: ‘Somar e ver o que acontece’

Com o empate do Flamengo com o São Paulo , na Vila Belmiro, o Cruzeiro agora está apenas dois pontos atrás do vice-líder Rubro-Negro, que tem um jogo a menos, e do líder Palmeiras. O Verdão, no entanto, ainda joga nesta rodada e, assim como o Flamengo, também está “devendo” uma partida no Brasileirão.

O Cruzeiro conseguiu uma importante vitória, nesta quarta-feira (5), ao fazer 1 a 0 sobre o Grêmio , em plena Arena, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado desta noite, a Raposa foi aos 63 pontos e se aproximou dos líderes do Campeonato Brasileiro.

Ainda assim, o discurso no Cruzeiro segue o mesmo: foco na vaga na próxima Copa Libertadores. Inclusive, depois da vitória sobre o Grêmio, o goleiro Cássio focou no “jogo a jogo” e deixou a disputa do título em segundo plano.

“Como estamos atrás dos líderes, temos que somar, e não perder pontos. Somar e ver o que acontece. Se o campeonato permitir, as equipes da frente perderem pontos, nós vamos estar na briga. Mas não temos que pensar nisso. Temos que pensar em fazer o melhor a cada partida, ganhar pontos. Não temos margem para perder pontos. É ganhar pontos e ver o que acontece chegando na reta final”, disse Cássio ao “Premiere”.

Cássio reforça foco do Cruzeiro no G-4

Mas, se o objetivo do Cruzeiro é a vaga na Libertadores, a equipe está cada vez mais perto de confirmar a classificação direta para a fase de grupos. Afinal, com seis rodadas para o fim do Brasileirão, a Raposa tem 12 pontos de vantagem sobre o Botafogo, atual sexto colocado.

“Temos que valorizar o comprometimento da equipe, todo mundo está comprometido em ajudar o Crueiro. Nosso objetivo é confirmar primeiro o G-4. E ganhando automaticamente a gente vai se mantendo lá em cima. Hoje foi uma vitória importante, contra um time qualificado, muito difícil jogar aqui contra eles. E o Cruzeiro com muita dedicação e empenho conseguiu essa vitória importante. Essa vitória nos ajudar a chegar no final. Primeiro objetivo é o G-4. Aí depois do G-4 vamos ver o que acontece.