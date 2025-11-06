Bruna Biancardi lança chamada de sua estreia em nova carreira

Esposa de Neymar lançará projeto culinário e terá a cantora Ana Castela como primeira convidada no YouTube em especial de Natal

Bruna Biancardi confirmou nesta quinta-feira (6) que seu novo projeto profissional está perto de ser lançado. Afinal, a influenciadora postou parte da chamada de vídeo que envolve seu programa culinário, que se chamará “Bru na Cozinha”, que provará suas habilidades gastronômicas e de convidados. Inclusive, a estreia terá a cantora Ana Castela como primeira participante, em um episódio que classificou como especial de Natal.

“Não era canal no Youtube, não era podcast, nem serei apresentadora. Os palpites estavam errados. Para quem gostava dos meus vídeos cozinhando, vem aí o Bru na Cozinha Edição de Natal. Em cada receita, um convidado para bater papo e cozinhar comigo um prato especial de Natal”, detalhou em legenda da postagem.