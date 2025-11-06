Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bruna Biancardi lança chamada de sua estreia em nova carreira

Bruna Biancardi lança chamada de sua estreia em nova carreira

Esposa de Neymar lançará projeto culinário e terá a cantora Ana Castela como primeira convidada no YouTube em especial de Natal
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Bruna Biancardi confirmou nesta quinta-feira (6) que seu novo projeto profissional está perto de ser lançado. Afinal, a influenciadora postou parte da chamada de vídeo que envolve seu programa culinário, que se chamará “Bru na Cozinha”, que provará suas habilidades gastronômicas e de convidados. Inclusive, a estreia terá a cantora Ana Castela como primeira participante, em um episódio que classificou como especial de Natal.   

“Não era canal no Youtube, não era podcast, nem serei apresentadora. Os palpites estavam errados. Para quem gostava dos meus vídeos cozinhando, vem aí o Bru na Cozinha Edição de Natal. Em cada receita, um convidado para bater papo e cozinhar comigo um prato especial de Natal”, detalhou em legenda da postagem.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar