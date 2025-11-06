Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo segue com “representantes” no The Best da Fifa

John e Luiz Henrique são lembrados para a seleção da temporada. Saiba mais detalhes!
Jogadores que marcaram o nome na história do Botafogo, o goleiro John e o atacante Luiz Henrique apareceram como dois dos 88 indicados por vagas na seleção da temporada. Os dois, porém, já deixaram o Glorioso. Em 2024, o “representante” do Mais Tradicional foi o meia Almada, hoje no Atlético de Madrid, da Espanha. Os três conquistaram a Libertadores e o Brasileirão no ano passado.

John trocou a Estrela Solitária pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, em agosto de 2025. Já Luiz Henrique saiu para o Zenit, da Rússia, no início deste ano. Eles, contudo, estão na lista também por aquilo que fizeram no clube durante 2024. Afinal, o “The Best” abrange o período da temporada europeia.

“Eu estava dormindo. Daí acordei para a entrevista e vi no grupo da assessoria que a Fifa tinha postado. Para mim foi uma surpresa estar entre os melhores do mundo. Tem muitos jogadores excelentes e de alto nível, como Dembélé, Mbappé e Messi. São os caras que eu assisto sempre na televisão”, disse Luiz Henrique ao “365Scores”.

O goleiro soma 89 jogos pelo Botafogo. Luiz Henrique, por sua vez, disputou 55 jogos. Anotou 12 gols e deu cinco assistências.

Fábio (goleiro) e Thiago Silva (zagueiro), do Fluminense, e Weverton (goleiro), do Palmeiras, foram outros brasileiros lembrados pela Fifa nesta lista da seleção da temporada. Confira todos os nomes aqui!

Tags

Botafogo

