Botafogo segue com “representantes” no The Best da Fifa

John e Luiz Henrique são lembrados para a seleção da temporada. Saiba mais detalhes! / Crédito: Jogada 10

Jogadores que marcaram o nome na história do Botafogo, o goleiro John e o atacante Luiz Henrique apareceram como dois dos 88 indicados por vagas na seleção da temporada. Os dois, porém, já deixaram o Glorioso. Em 2024, o “representante” do Mais Tradicional foi o meia Almada, hoje no Atlético de Madrid, da Espanha. Os três conquistaram a Libertadores e o Brasileirão no ano passado. John trocou a Estrela Solitária pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, em agosto de 2025. Já Luiz Henrique saiu para o Zenit, da Rússia, no início deste ano. Eles, contudo, estão na lista também por aquilo que fizeram no clube durante 2024. Afinal, o “The Best” abrange o período da temporada europeia.