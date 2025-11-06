Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia critica arbitragem de derrota para o Atlético: “Extrema preocupação”

Após reclamações de Rogério Ceni em coletiva, diretoria do Bahia publicou nota cobrando critérios uniformes na arbitragem brasileira
O Bahia ficou na bronca com a arbitragem na derrota por 3 a 0 para o Atlético Mineiro, na última quarta-feira (5), pelo Campeonato Brasileiro. Após o técnico Rogério Ceni criticar a atuação do árbitro e do VAR em entrevista coletiva, o próprio clube publicou uma nota dura citando a falta de critérios da arbitragem no futebol brasileiro.

Em resumo, as reclamações do Bahia começaram pela expulsão de Kanu. O zagueiro recebeu cartão vermelho por falta em Bernard após o responsável pelo VAR, Rafael Traci, chamar o árbitro Davi de Oliveira Lacerda para revisar o lance. Naquele momento, a partida estava empatada sem gols e, pouco depois, o Atlético fez três gols em 11 minutos.

Além disso, o Bahia também reclamou de um possível cartão amarelo para Júnior Alonso por falta em Michel Araújo. O clube, inclusive, citou, sem indicar nomes, a expulsão de Plata, do Flamengo, na partida contra o São Paulo, como um lance semelhante em que houve expulsão.

“O Esporte Clube Bahia SAF vem a público manifestar sua extrema preocupação com o erro de arbitragem na partida de ontem contra o Atlético-MG, que evidencia a oscilação de critérios e inconsistência na aplicação das regras no futebol brasileiro. É notável que, na mesma noite, o VAR não considerou necessário aplicar cartão vermelho por uma entrada forte sofrida por Michel Araujo, enquanto um lance semelhante em outra partida da rodada resultou em expulsão. Essa discrepância reforça a percepção da falta de uniformidade nos critérios arbitrais”, diz um trecho da nota do Bahia.

— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) November 6, 2025

Rogério Ceni critica VAR de jogo do Bahia

Antes da nota do Bahia, o técnico Rogério Ceni já havia feito duras críticas contra a arbitragem da partida contra o Atlético. Principalmente, contra Rafael Traci, responsável pelo VAR.

“O lado que vai vencer o jogo é o lado que o VAR resolve interferir no futebol brasileiro. (…) Rafael Traci, que fica escondido, teve a coragem de chamar o lance para expulsão de Kanu, mas não chamou para o lance do Michel, que teve o meião rasgado. O que vai ser feito com esse senhor? O VAR não teve a coragem de dar nem um amarelo”, disse Rogério Ceni.

“Não é que o árbitro é ruim, mas o senhor Rafael Traci no VAR, o que acontece com ele? Como ele vai explicar aquele lance que é expulsão clara. Sabe o que vai acontecer? Nada. Esse é o futebol brasileiro. O lance do Michel Araujo é mais propício para vermelho ou o do Kanu? O senhor Rafael Traci teve a coragem de chamar para o lance do Kanu, ele é muito corajoso aqui no campo do Atlético”, completou o técnico do Bahia.

CBF divulga áudio do VAR

Nesta quinta-feira, a CBF divulgou o áudio do VAR, em que Rafael Traci analisa o lance de Júnior Alonso e decide por não chamar o árbitro de campo para rever a jogada.

“Sem falta, sem falta, pode seguir. Limpo. Bola. Ele escorrega na bola. Toca o pé, mas o pé não está fixo. Ele pisa na bola, e depois tem pé sobre pé. Tem um pé que está no tornozelo do jogador, mas não está fixo o pé no chão. Vai deslizando. Está em disputa a bola”, disse Rafael Traci.

Com a derrota para o Galo, o Bahia parou nos 52 pontos, na quinta colocação. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (8), às 18h30 (horário de Brasília), contra o Inter, no Beira-Rio.

 

