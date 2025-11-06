Alex Telles, do Botafogo, celebra gol de pênalti depois de erro na Copa do Brasil: “Simbolizou muito”

Dessa forma, o jogador salientou que se cobrou muito após o erro e que sua comemoração, nesta quarta-feira (5) foi um desabafo. Ele correu até a bandeirinha de escanteio e colocou a mão na cabeça, ao citar a importância do mental.

Autor de um dos gols da convincente vitória do Botafogo por 3 a 0 sobre o Vasco, Alex Telles explicou que estufar a rede de Léo Jardim em cobrança de pênalti foi importante. Ainda mais depois de seu erro na Copa do Brasil, que culminou na eliminação alvinegra diante do arquirrival, algo que ficou marcado para o lateral-esquerdo,

“O mental serve para momentos bons e, principalmente, momentos não tão bons, que estamos passando nessa temporada. Confesso que esse pênalti foi diferente pelo fato da Copa do Brasil, me cobrei muito depois daquele jogo. Por ser também no Léo Jardim, simbolizou muito a minha comemoração, mas também mostrou como o grupo é forte. O futebol te massacra no dia a dia, eu dou meu melhor no treino. Quando isso faz diferença eu fico feliz”, disse.

“Sei que os goleiros estudam minha forma de bater, mas eu também estudo muito os goleiros. Vejo muito os jogos, os vídeos dos goleiros que vou jogar. O de hoje foi psicológico, mais uma briga mental com o Léo (Jardim), para saber onde cada um ia. O pênalti da Copa do Brasil eu tinha certeza que ele não iria no meu (chute) chapado porque eu tinha batido assim no tempo normal, mas faz parte, eu dei meu melhor. Hoje fui feliz, consegui ajudar o time a vencer. Sem muita brincadeira. Foi forte no meio”, completou.

Olho na agenda

O Alvinegro soma 51 pontos, em sexto, um a menos do que o Bahia, que perdeu para o Atlético-MG nesta quarta-feira (5). Na próxima rodada, o Glorioso visita o Vitória, no domingo (9), às 16h (de Brasília), no Barradão.