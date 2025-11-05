Yuri Alberto evita falar de arbitragem e lamenta derrota do Corinthians

O gol do Timão foi marcado por Yuri Alberto, que chegou a empatar o jogo ainda no primeiro tempo, mas viu o rival garantir o triunfo nos minutos finais. O atacante lamentou o resultado e preferiu não entrar em polêmicas sobre a arbitragem de Edina Alves Batista, que foi alvo de críticas após o apito final.

O Corinthians teve sua boa fase interrompida na noite desta quarta-feira (05/11). Depois de três vitórias consecutivas, o time comandado por Dorival Júnior foi derrotado por 2 a 1 pelo Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Não gosto de comentar arbitragem, não é meu perfil. Poderíamos ter neutralizado melhor, não podemos tirar nossa responsabilidade. A vitória era importante, mas no decorrer da partida o empate estava sendo positivo. Agora é levantar a cabeça, vínhamos em uma sequência boa. Vamos trabalhar que no fim de semana tem mais um grande jogo”, disse o camisa 9.

O duelo em Bragança teve muita intensidade, mas tensão também. Afinal, no segundo tempo, o Corinthians ficou com um a menos após a expulsão do volante José Martínez, por receber o segundo cartão amarelo. Contudo, já nos acréscimos, Charles também foi expulso, deixando o time com nove jogadores em campo.

Com a derrota, o Corinthians permanece na décima colocação, com 42 pontos. Assim, vê a distância para o G7, zona de classificação para a Libertadores, aumentar para cinco pontos. O próximo compromisso da equipe será diante do Ceará, no domingo (09/11), na Neo Química Arena.