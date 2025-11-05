Vitão reclama de “falta de maturidade” do Internacional

Vitão reclama de “falta de maturidade” do InternacionalColorado perdeu para o Vitória por 1 a 0 e vê a zona de rebaixamento cada vez mais de perto
O Internacional se complicou no Brasileirão. Afinal, o Colorado perdeu para o Vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (5), no Barradão, pela 35ª rodada, e se aproximou da zona de rebaixamento. Sem inspiração, o time gaúcho sofreu com falta de criatividade no ataque e perdeu após sofrer mais um gol em bola parada. Assim, o zagueiro Vitão lamentou a falta de concentração.
“Sabemos do momento. Não é agradável. Trabalhamos bastante, estudamos o adversário. Sabíamos que a única forma de perder esse jogo seria numa bola parada ou num erro nosso. Mais uma vez (perdemos) numa falta de maturidade. Não sei o que está acontecendo. Pedimos desculpas ao torcedor e pedimos que não perca a confiança no nosso trabalho”, disse Vitão.
Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, Vitória e Internacional protagonizaram uma partida pouco técnica. Portanto, sobrou muita vontade, o que deixou o jogo muito físico. Assim, o Colorado, que tem sofrido com falta de criatividade no ataque sob o comando de Ramón Díaz, não conseguiu criar. Na etapa final, Lucas Halter fez o gol que garantiu os três pontos para o time baiano.
Com a derrota, o Internacional ficou mais perto da zona de rebaixamento e, agora, ocupa o 15º lugar com 36 pontos. Já o Vitória, por sua vez, deixou o Z4 e, agora, está em 16º, com 34. O Colorado volta a campo no próximo sábado (8), às 18h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão.
