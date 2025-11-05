Vitão reclama de “falta de maturidade” do Internacional

Colorado perdeu para o Vitória por 1 a 0 e vê a zona de rebaixamento cada vez mais de perto / Crédito: Jogada 10

O Internacional se complicou no Brasileirão. Afinal, o Colorado perdeu para o Vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (5), no Barradão, pela 35ª rodada, e se aproximou da zona de rebaixamento. Sem inspiração, o time gaúcho sofreu com falta de criatividade no ataque e perdeu após sofrer mais um gol em bola parada. Assim, o zagueiro Vitão lamentou a falta de concentração. “Sabemos do momento. Não é agradável. Trabalhamos bastante, estudamos o adversário. Sabíamos que a única forma de perder esse jogo seria numa bola parada ou num erro nosso. Mais uma vez (perdemos) numa falta de maturidade. Não sei o que está acontecendo. Pedimos desculpas ao torcedor e pedimos que não perca a confiança no nosso trabalho”, disse Vitão.