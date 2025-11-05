Visitante nas três rodadas finais: saiba como o Palmeiras reagiu à mudança da CBF

Novo cenário, cujo objetivo é o de acomodar as finais da Sula e da Libertadores, tem antecipação de Palmeiras x Vitória, da 37ª rodada / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira (4), a CBF mexeu na tabela do Campeonato Brasileiro com o objetivo de acomodar as finais da Sul-Americana e da Libertadores que envolvem Atlético, Flamengo e Palmeiras. E com as mudanças no calendário das últimas rodadas, o Verdão — atual líder da Série A — sofre um impacto maior que os rivais. O confronto diante do Vitória, originalmente válido pela 37ª rodada, foi antecipado para 19 de novembro, no Allianz Parque. Assim, ocorrerá na mesma data base da 34ª rodada. Em razão disso, o embate contra o Galo, que inicialmente seria nesse mesmo dia em Belo Horizonte, passa para 3 ou 4 de dezembro.

Desse modo, as últimas três partidas da equipe de Abel Ferreira na competição de pontos corridos acontecerão fora de casa. O primeiro dos compromissos finais do Palmeiras na condição de visitante tem início no dia 30 de novembro, frente ao Grêmio, em Porto Alegre. A sequência reserva o Atlético no Mineirão e, por fim, o Ceará, no Castelão, em 7 de dezembro. Mas quem pensa que o Verdão reprovou o novo cenário, se engana. A coluna tomou conhecimento que a cúpula alviverde aceitou o adiamento da partida contra o Galo, finalista da Sul-Americana. Inclusive, foi um pedido do clube mineiro, que disputa o título em 22 de novembro. Neste caso, três dias após a data original. Palmeiras evita maratona na Data Fifa O Palmeiras também enxergou a alteração como satisfatória. Caso contrário, seria preciso entrar em campo em três ocasiões no decorrer da Data Fifa, o que poderia contribuir significativamente para o surgimento de problemas de ordem física no elenco.