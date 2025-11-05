Veja os pendurados do Vasco para o clássico com o Botafogo

O Cruz-Maltino conta com três jogadores com dois cartões amarelos. Nuno Moreira e Paulo Henrique são desfalques por suspensão / Crédito: Jogada 10

O Vasco tem três jogadores pendurados para o clássico com o Fluminense, nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. Um titular e dois reservas, que podem desfalcar o Cruz-Maltino contra o Juventude, no próximo sábado (8), em São Januário, caso levem cartão amarelo. Dessa forma, Tchê Tchê é quem causa maior preocupação por ser um jogador de confiança do técnico Fernando Diniz. O volante levou o segundo cartão amarelo na vitória sobre o Red Bull Bragantino e passou ileso na derrota para o São Paulo.